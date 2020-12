Samsung: grazie ai clienti ma il video ha un messaggio nascosto?

Prima di installarlo sulla famiglia Galaxy S21 che vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno, Samsung vuole presentare al mondo il prossimo SoC top di gamma 2021: Exynos 2100.

Il processore sarà potentissimo e, dai test emersi in rete, pare che il prossimo anno potrebbe guadagnare lo scettro del più potente di tutti, anche del concorrente Qualcomm Snapdragon 888.

Samsung ha appena rilasciato un video in cui ringrazia all’unanimità i suoi clienti e lo fa con un simpatico filmato della durata di 30 secondi. Molti utenti e testate lo stanno commentando e riportando facendo leva sulla questione che la società coreana avrebbe fatto trasparire “un messaggio di scuse”.

Queste sarebbero dovute al fatto che per anni il SoC Exynos è stato inferiore per quanto concerne prestazioni e potenza rispetto alla controparte Qualcomm. Addirittura, l’Exynos 990 di quest’anno non è riuscito a tenere testa allo Snapdragon 865 e si è formata una petizione importante che voleva far sentire la propria voce per arrivare all’obiettivo di far utilizzare solo ed esclusivamente SoC Snapdragon nei prodotti 2020. Ma sappiamo com’è finita!

Tornando all’inizio Samsung scrive in post:

Nel nostro prossimo viaggio, all’interno del telefono che ami, abbiamo preparato qualcosa di piccolo per tutti. In particolare per i nostri fan, che ci supportano e stanno lottando durante questo anno difficile. Restate sintonizzati il 15 dicembre.

Pare questa la data in cui verrà presentato Exynos 2100. Ricordiamo che anche per il 2021 Samsung utilizzerà sia i suoi SoC che quelli di Qualcomm, alternando la fornitura nei mercati selezionati.