Dopo il grande successo ottenuto dal lancio della gamma di smartphone Galaxy M, Samsung si prepara a mettere in commercio il nuovissimo modello M42 nel mercato europeo.

Grazie alla recente certificazione di Wi-Fi Alliance possiamo apprendere come il Galaxy M42, che presenta il numero di modello SM-M426B, sarà il primo della serie a supportare la connettività 5G. Ma non è tutto, perché monterà anche un sistema operativo Android 11.

La certificazione del nuovo Samsung Galaxy M42

Lo smartphone in questione sarà dotato di un sensore della fotocamera primaria da 64MP sul retro e da uno di 32MP sul lato anteriore, utile per videochiamate e selfie. Gli utenti potranno quindi scattare delle foto cristalline.

Per quanto riguarda il display, invece, sarà equipaggiato con un AMOLED con supporto alla frequenza di aggiornamento a 90Hz. Ottime notizie anche sul fronte della longevità: il Galaxy M42 sarà dotato di una batteria da 6mila Ah e supporto a ricarica veloce.

Nel frattempo la multinazionale sudcoreana si prepara al lancio di Galaxy A72 e A52, oltre all’imminente arrivo di A22 5G. In data odierna, invece, è stato lanciato in India il Galaxy M12 equipaggiato con Exynos 850 SoC, processore di fascia alta capace di superare anche il Bionic di Apple.

Samsung Galaxy F41

Sempre stando alla certificazione, il Galaxy M42 potrebbe rivelarsi un rebranding del Galaxy A42 5G, il più economico della gamma, e non uno smartphone nuovo di zecca. Non è ancora dato sapere quando verrà presentato in maniera ufficiale, ma tutti gli indizi sembrerebbero propendere per un reveal al grande evento in streaming di Samsung fissato per il 17 marzo.

Non ci resta che attendere pochissimi giorni, dunque, e scoprire tutti gli assi nella manica dell’azienda sudcoreana.