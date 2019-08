Samsung, il primo processore con grafica AMD Radeon nel 2021?

Il primo processore Samsung a poter godere della grafica AMD potrebbe essere lanciato nel 2021. Entro due anni dunque potrebbe arrivare il primo smartphone gaming a marchio Samsung.

Il primo processore Samsung a poter godere della grafica AMD potrebbe essere lanciato nel 2021. A riferirlo è Notebookcheck che cita il CEO AMD – Lisa Su – durante un colloquio sui risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma il chip sarà frutto della collaborazione annunciata poco tempo fa dalle due aziende.

Anche in quella occasione, non stati specificati i dettagli della partnership. Tutto ciò che sappiamo è che il colosso sudcoreano potrà sfruttare le proprietà intellettuali di AMD legate a tecnologie ad alte prestazioni e basso consumo energetico che ritroviamo nelle GPU Radeon. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare le prestazioni grafiche degli smartphone di prossima generazione.

In questo contesto, il primo pensiero va inevitabilmente agli smartphone gaming. Questa nuova tipologia di dispositivi sta piano piano guadagnando terreno. Molti produttori credono che possa conquistare un’importante fetta di mercato soprattutto con l’arrivo del 5G che assicura maggiore velocità e ridotta latenza.

Ciò che gli amanti dei videogiochi si aspettano da questi smartphone è un buon processore accoppiato a una GPU potente. Ecco spiegato dunque la strategica collaborazione tra Samsung e AMD. Quest’ultima, infatti, possiede un know-how impareggiabile in ambito grafico con chip che alimentano consolle come Xbox One e PlayStation 4. Finora, i dispositivi del produttore sudcoreano sono alimentati da GPU ARM Mali o Adreno a seconda che siano basati su processori Exynos o Qualcomm.

Se il primo chip Samsung con GPU AMD è previsto per il 2021, ci si aspetta che il produttore di Seul entri nel mercato degli smartphone gaming entro due anni. In questo caso, ci sarà una nuova linea di fascia alta che andrà ad aggiungersi alle già esistenti Galaxy S e Galaxy Note.