Samsung, in arrivo Quick Share per la condivisione file in stile AirDrop

Samsung è al lavoro su una nuova funzione che faciliterà la condivisione di file tra i dispositivi del marchio che fanno parte dell’ecosistema SmartThings. Si chiama Quick Share e ha un funzionamento analogo ad AirDrop, il sistema sviluppo da Apple. A parlarne sono i colleghi di XDA-Developers che hanno ricevuto da una fonte in possesso di un Galaxy S20+ 5G un APK da scaricare.

La funzione è stata installata correttamente ma non sono riusciti a condividere nessun tipo di file tra i vari dispositivi in loro possesso. Almeno per il momento, infatti, Quick Share sembrerebbe essere esclusiva della prossima generazione di smartphone Galaxy S20 che Samsung annuncerà il prossimo febbraio. Non è escluso però che successivamente possa raggiungere anche altri terminali attraverso un aggiornamento software.

Credit - XDA-Developers

Proprio come AirDrop, anche Quick Share consentirà all’utente di decidere se rendere visibile il proprio smartphone a tutti coloro che sono nelle vicinanze o solamente ai propri contatti. La novità sarebbe proprio questa in quanto in realtà un sistema di condivisione veloce è già disponibile per gli utenti Samsung utilizzando l’apposita applicazione SmartThings. In pratica, tutto ciò che farà la futura funzione sarà prendere tutte le opzioni delle diverse applicazioni e riunirle in un’unica applicazione per rendere più facile, veloce e intuitivo il processo di condivisione.

Per il resto, Quick Share caricherà temporaneamente i file su Samsung Cloud per poi trasmetterli in streaming ai vari dispositivi SmartThings. I contenuti dovranno avere un peso massimo di 1 GB con un totale di 2 GB al giorno. Lo scambio di file potrà avvenire ugualmente anche tramite Wi-Fi Direct.

Sulla scia di AirDrop, sono molti i produttori che stanno creando soluzioni per facilitare e velocizzare la condivisione dei file. Xiaomi, Oppo e Vivo, per esempio, hanno unito le proprie forze con l’obiettivo di sviluppare una tecnologia comune di file sharing che semplifichi il trasferimento tra smartphone Android di diversi produttori.