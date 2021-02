Samsung: in arrivo uno smartphone con batteria da 7000mAh?

Secondo il noto tipster Ishan Agarwal, Samsung si starebbe preparando a lanciare un nuovo device per arricchire la famiglia di smartphone Galaxy serie F. Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Galaxy F62 e sarebbe caratterizzato dal numero di modello SM-E625f.

Samsung Galaxy F41

Il precedente smartphone di tale gamma di prodotti, il Galaxy F41, si caratterizzava già dal resto degli altri dispositivi per la presenza di un’enorme batteria da 6.000mAh ed il prossimo modello potrebbe addirittura far meglio con una batteria gigantesca da ben 7.000mAh. A bordo dovremmo trovare Android 11 con la skin personalizzata da Samsung, la One UI 3.1.

Stando a quanto affermato dal report, frontalmente spiccherebbe un pannello Super AMOLED da 6,7 ​​pollici mentre sul retro un modulo quadrato utile ad ospitare ben quattro fotocamere. Il sensore principale sarebbe caratterizzato da un’unità da 64MP, mentre frontalmente troverebbe spazio una fotocamera da 32MP.

Passando ai dettagli sui restanti sensori non si hanno al momento informazioni precise, come non è ancora trapelato il processore che dovrebbe trovar spazio sotto la scocca, mentre è molto probabile che sarà affiancato da almeno 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Samsung Galaxy F41

Per fare un piccolo raffronto dunque con il modello precedente, il Galaxy F41 presenta un display AMOLED da 6,4 pollici, unito ad un SoC Exynos 9611, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP, una batteria da 6.000mAh e fino a 6GB di RAM e 128GB di storage.

La serie Galaxy F rappresenta una sorta di novità all’interno della line-up di smartphone di casa Samsung, sviluppata principalmente per la fascia medio-bassa del mercato. Come posizionamento potremmo inserirla sotto la serie Galaxy A e diciamo quasi del tutto paragonabile alla serie Galaxy M. Allo stato attuale, la serie F comprendeva un solo smartphone, il Galaxy F41, annunciato lo scorso mese di ottobre ma ben presto potrebbe fargli compagnia il nuovo dispositivo trapelato.

Samsung Galaxy F41

Ulteriori dettagli relativi ai prezzi, alla velocità del caricatore ed alle altre caratteristiche del Galaxy F62 restano ancora nascosti, così come il possibile design. Sarà dunque necessario attendere i prossimi giorni per scoprire anche queste informazioni.