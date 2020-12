Samsung inaugura il 2021 con il “futuro dei display”

Samsung ha fissato per il 6 gennaio l’evento The First Look 2021, nella quale afferma di essere pronta a mostrare il futuro dei display. Nel teaser vediamo le silhouette di qualche pannello, riconoscendone più dispositivi. C’è anche uno smartphone.

L’evento di Samsung sarà il primo del 2021, e probabilmente sarà visibile solamente online per via delle norme restrittive vigenti in tutto il mondo.

Tra poco meno di 15 giorni quindi Samsung potrebbe annunciare qualcosa di nuovo, addirittura potrebbe dirigersi verso i primi schermi flessibili di grandi dimensioni. Oppure ancora a nuove tecnologie di visualizzazione che comprendono anche gli smartphone del futuro.

In genere l’azienda coreana sfrutta i primi mesi dell’anno per aggiornare i dettagli sui suoi prodotti dotati di ampi display ma anche un tablet, rispetto ad uno smartphone, ha un grande display. Le nuove tecnologie infatti potrebbero essere efficaci anche per un implementazione su ambito mobile, con particolare cura del progresso della tecnologia Oled.

A proposito, Samsung per il 2021 ha deciso di convergere sulla tecnologia Quantum Mini-LED ma è ufficiale che sugli smartphone continuerà ad utilizzare gli schermi Oled.

Se ci saranno novità, saranno riprese durante l’evento che sarà organizzato per il 14 gennaio dove arriverà la nuova famiglia di smartphone Galaxy S21 e forse anche qualche altra sorpresa pieghevole.