Samsung, la fascia media abbandonerà il jack per le cuffie?

New entry per la serie Galaxy A5x: il nuovo arrivato si chiama Samsung Galaxy A53 ed è il degno erede di A50, A51 e A52, tutti e tre smartphone di fascia media con cui Samsung è riuscita a fare un ottimo lavoro sia sul fronte del prezzo – particolarmente basso rispetto alle specifiche – che dal lato funzionalità. Il leaker Steve Hemmerstoffer e Digit.in hanno diffuso per primi i render di questo dispositivo, oltre a un video a 360 gradi che mostra il nuovo Samsung in tutta la sua bellezza.

Questo A53 è molto simile al suo predecessore. Il lato anteriore, almeno, è praticamente uguale, con il foro per la fotocamera posizionato al centro. Cambia leggermente il retro: la fotocamera posteriore sembra fondersi meglio con la back cover, nonostante lo spazio richiesto dai quattro obiettivi.

Degna di nota la mancanza del jack da 3,5 mm, il che significa che bisognerà acquistare un adattatore USB Tipo-C, per continuare a utilizzare le proprie cuffie preferite. Sempre che non si voglia passare all’audio wireless, ovvio.

Questa novità potrebbe presto estendersi a tutti gli smartphone di fascia media di Samsung, anche se per ora si tratta solo di illazioni.

Hemmerstoffer e Digit affermano che lo spessore del telefono equivale a 8,14 mm (9,73, contando la protuberanza della fotocamera). Ricordiamo che Galaxy A52 misurava esattamente 8,4 mm, perciò la differenza tra il vecchio e il nuovo modello è di 0,26 mm.

Galaxy Club fa sapere che il telefono potrebbe essere disponibile solo nella versione 5G, a differenza di A52 che era stato commercializzato in due varianti (4G e 5G, per l’appunto). Non cambiano, invece, le prestazioni della fotocamera: il sensore principale sarà sempre da 64MP, ma ci aspettiamo che venga introdotta anche la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Di seguito il video pubblicato sul canale di Digit.