Samsung lancia il podcast con Elio e Le Storie Tese: tecnologia e ironia

Samsung ha appena lanciato ufficialmente Elio e le storie Tech, il nuovo podcast condotto da Elio e Le Storie Tese. Con l’ironia che contraddistingue questa band italiana – famosa per diversi brani, tra cui Mio Cuggino – verrà spiegato come la tecnologia abbia contribuito a cambiare positivamente la vita delle persone.

Elio, gli altri componenti del gruppo e altri ospiti d’eccezione dimostreranno com’è possibile superare gli ostacoli di tutti i giorni restando connessi, esplorando anche i diversi aspetti della tecnologia. Ogni puntata sarà conclusa con un “neologismo tecnologico” coniato dal gruppo milanese.

Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia, ha commentato questa iniziativa nel seguente modo:

Samsung Italia si distingue nel mercato per l’innovazione dei suoi prodotti e per la sua tecnologia all’avanguardia, e la continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non riguarda solo i prodotti, ma anche le modalità di comunicazione. Vogliamo essere vicini ai nostri utenti e rivolgerci a loro attraverso nuovi strumenti che ci permettano di raccontare il nostro brand in maniera emozionale e coinvolgente, che evidenzi quello che è il vero, grande impatto della nostra tecnologia nella vita quotidiana. L’ascolto dei podcast è in aumento in maniera esponenziale e trasversale rispetto alle diverse generazioni. Per questo motivo Samsung ha deciso di puntare su questo canale per comunicare in maniera nuova i temi più cari alla nostra azienda, grazie ad una conduzione d’eccezione – quella degli Elio e Le Storie Tese – e a tanti ospiti che aiuteranno gli ascoltatori ad immergersi appieno nella vita connessa.