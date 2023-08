Tutti sappiamo che Samsung produce una varietà di sensori per fotocamere per smartphone, incluso il sensore da 200MP presente sul Galaxy S23 Ultra, che cercano da sempre di sorprendere l’utenza grazie alla loro elevata qualità. Ora, però, sembra che l’azienda voglia fare un ulteriore passo in avanti, in termini di mera forza bruta, con un quartetto di nuovi sensori.

L’insider tecnologico Revegnus, infatti, ha dichiarato su X che Samsung sta lavorando su quattro nuovi sensori per fotocamera. Abbiamo un sensore HU1 da 440MP, un sensore da 320MP senza nome, un sensore HP7 da 200MP con pixel da 0,7 micron e un sensore GN6 Isocell da 50MP con pixel da 1,6 micron.

Per quanto riguarda il sensore da 440MP, non c’è alcuna informazione se questa fotocamera verrà, effettivamente, utilizzata negli smartphone e, per quanto si presuma che sia destinata ad altri settori, come l’automotive o l’industriale, se si prendono in considerazione le dichiarazioni che Samsung ha fatto nel 2020, quando annunciò di voler realizzare dei sensori per smartphone con una risoluzione equivalente all’occhio umano (quindi tra i 500MP e i 600MP), questo sensore parrebbe il giusto passo in avanti verso questo ambizioso obiettivo.

Per quanto riguarda la fotocamera da 320MP, l’insider ha sollevato la possibilità che questa potrebbe finire nel Galaxy S26 Ultra. Per quanto possa valere, il chipset Dimensity 9200 di MediaTek supporta fotocamere da 320MP, quindi è possibile che i sensori da 320MP possano essere il prossimo passo evolutivo in seguito alle fotocamere da 200MP.

Il presunto sensore HP7 da 200MP sembra, invece, sostanzialmente in linea con la fotocamera HP2 da 200MP del Galaxy S23 Ultra, con l’unica differenza di sfruttare dei pixel leggermente più grandi. Revegnus, inoltre, suggerisce che questo sensore non verrà utilizzato in un telefono Samsung, affermando che inizialmente era stato pianificato per il Galaxy S25 Ultra, ma che questo progetto è stato abbandonato a causa del “costo eccessivamente elevato” del sensore.

Passando al sensore GN6 da 50MP, potrebbe potenzialmente essere la prima fotocamera da 1″ di Samsung, la quale presenterebbe le stesse dimensioni dei pixel del sensore IMX989 da 1″ di Sony. Questo rappresenterebbe un ottimo passo avanti per l’azienda, specialmente per quanto riguarda la divisione smartphone, considerando che molteplici device top di gamma, utilizzano spesso sensori da un pollice. Questo sensore, inoltre, offrirebbe anche uno sfocato più naturale e una cattura della luce migliorata. Purtroppo, però, l’insider ha aggiunto che questo sensore verrà utilizzato esclusivamente dai produttori cinesi, non essendo destinato alla gamma di device della linea di Samsung.

In tutto questo trapelare di informazioni in merito a nuovi sensori, noi ci auguriamo di vedere al più presto il sensore Isocell GN6 in azione. Non tanto per la curiosità di vedere chi lo sfrutterà, e dove, ma quanto più per il fatto che Sony è stata a lungo l’unico produttore a offrire un sensore da un pollice, e una valida alternativa garantirebbe sia l’inizio di una concorrenza, e quindi di uno sviluppo di nuove soluzioni, più serrata, sia un potenziale abbassamento degli attuali costi.