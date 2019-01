Samsung: lo smartphone pieghevole sarà presente il 20 febbraio assieme al Galaxy S10?

Sono passate solo poche ore da quando Samsung ha annunciato la data dell’evento di presentazione della nuova famiglia Galaxy S10, che già alcune voci affermano che i nuovi top di gamma potrebbero essere accompagnati dal tanto atteso smartphone pieghevole. Il colosso sudcoreano alzerà il sipario su Galaxy S10 il 20 Febbraio a San Francisco, qualche giorno prima dell’inizio del Mobile World Congress 2019.

The Wall Street Journal riporta, infatti, che sarà presentato uno smartphone con display pieghevole completamente funzionante e non solamente un prototipo com’è stato fatto durante la Samsung Developer Conference lo scorso novembre. Proprio in questa occasione, l’azienda di Seul aveva affermato che avremmo visto l’hardware basato sulla tecnologia Infinity Flex nel 2019.

Come vi abbiamo raccontato in un nostro articolo, attualmente lo smartphone pieghevole presenterebbe ancora dei difetti e non sarebbe ancora pronto. Potrebbe, però, esserlo tra poco più di un mese. Tuttavia, ciò non darebbe il via alle vendite ma si tratterebbe solo di un’anteprima. La commercializzazione dovrebbe avvenire entro la prima metà dell’anno. Questo evento offrirà a Samsung l’occasione perfetta per anticipare la concorrenza prima della fiera spagnola.

Ricordiamo, inoltre, che Samsung dovrebbe presentare almeno tre terminali della serie S10 con alcune caratteristiche diverse, tra cui diagonale di schermo e numero di fotocamere. E chissà se lo smartphone pieghevole non sarà proprio un altro S10 – come è già stato ipotizzato. Il nome di questo innovativo dispositivo, infatti, non è ancora stato reso noto anche se – secondo la stessa fonte – il produttore sta prendendo in considerazione nomi come Fold, Galaxy Fold e Galaxy F. Insomma, nulla di certo per il momento a parte – appunto – la presenza di un pannello flessibile.