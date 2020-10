Samsung, mai più dispositivi Galaxy persi con SmartThings Find

Samsung ha annunciato l’arrivo di una funzionalità software che di certo farà felici i più sbadati tra di noi chiamata SmartThings Find. Il servizio permette la localizzazione precisa di tutti i dispositivi Galaxy, siano essi smartphone, tablet, smartwatch o auricolari bluetooth.

Dopo gli estensivi test effettuati dall’azienda in Corea del Sud, USA e UK con 6 milioni di utenti, SmartThings Find è finalmente disponibile per tutti. Samsung distribuirà un aggiornamento dei propri servizi a tutti i dispositivi dotati di Android 8.0 Oreo o successivo, ai Galaxy Watch con Tizen 5.5 o successivo e alle proprie Galaxy Buds Plus e Galaxy Buds Live.

Per poter utilizzare SmartThings Find sarà necessario registrarsi. Una volta fatto ciò, gli utenti potranno visualizzare una lista comprensiva di tutti i propri smartphone, tablet, smartwatch e persino i singoli auricolari bluetooth nella lista di dispositivi. L’app utilizza la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) e UWB (Ultra Wideband) per aiutare gli utenti nella localizzazione.

Secondo Samsung, quando un dispositivo rimane offline per più di 30 minuti inizia a trasmettere un segnale BLE che può essere ricevuto dagli altri dispositivi. Una volta giunti in prossimità del dispositivo perduto sarà possibile farlo suonare o localizzarlo utilizzando la modalità in realtà aumentata inclusa nell’app.

“Con l’ulteriore vantaggio di utilizzare l’AR in combinazione con mappe e suoni per guidarvi verso i vostri dispositivi, SmartThings Find è una soluzione semplice e visuale che vi aiuterà a localizzare facilmente i vostri dispositivi preferiti. Questo è solo un esempio delle nuove significative esperienze mobili che la tecnologia UWB porterà alle persone in tutto il mondo” ha affermato Jaeyeon Jung, Vice Presidente e Responsabile del Team SmartThings, Mobile Communications Business di Samsung Electronics.

La particolarità del servizio SmartThings Find rispetto a, per esempio, Google Find My Device è quella di permettere di recuperare la posizione precisa del proprio smartphone anche se questo è offline e può essere utilizzato per rintracciare persino le cuffie bluetooth che non dispongono di connessione alla rete internet.