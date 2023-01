Al CES 2023 Samsung ha mostrato al pubblico il nuovo display UDR 2000, che può raggiungere più di 2000 nit di luminosità di picco. Secondo alcune voci, potrebbe essere proprio questo l’incredibile display che monterà l’ormai imminente top di gamma Galaxy S23 Ultra.

Questo nuovo schermo OLED è il primo dotato della certificazione UDR 2000 da parte dell’organizzazione indipendente di certificazioni di sicurezza Underwriter Laboratories. Al momento, nei cataloghi di questa organizzazione, il Galaxy S23 Ultra è il prodotto che ha una luminosità di picco maggiore ed è di 1750 nit. Questo ha fatto sorgere qualche domanda, in quanto esiste già l’iPhone 14 Pro con il suo schermo XDR, prodotto sempre da Samsung, che va oltre i 2000 nit in modalità HDR. Quindi Samsung ha già prodotto, in realtà, schermi con questa luminosità.

La vera novità in tutto questo potrebbe essere proprio la sigla UDR, che dovrebbe stare per Ultra Dynamic Range (in quanto HDR sta per High Dynamic Range) e dovrebbe trattarsi di un HDR ancora più acceso. In sintesi, quindi, il Samsung Galaxy S23 potrebbe alla fine montare un display con una luminosità uguale a quella dell’iPhone 14 Pro, spinto però al massimo dalla tecnologia UDR, arrivando così a superare i 2000 nit.

La tecnologia UDR dovrebbe essere superiore alla 12 bit di Dolby Vision (HDR di Dolby) e viene presentata come lo step successivo dell’HDR10+, in grado di migliorare in modo molto significativo l’esperienza visiva sui dispositivi mobili.

D’altra parte è anche possibile che questo schermo UDR 2000 non abbia nulla a che fare con il Samsung Galaxy S23 Ultra. Seguendo questo ragionamento ed i rumor precedenti al lancio di questo pannello, il Galaxy S23 Ultra potrebbe avere uno schermo con 1750 nit di luminosità come il modello che lo ha preceduto.

Al momento, quello che si sa è ciò che è stato postato su Twitter dal noto leaker Ice Universe, dove lo schermo UDR 2000 è stato messo al fianco di uno schermo tradizionale e le differenze in termini di dettagli, colori e gamma sono davvero significative ed evidenti. Senza ombra di dubbio arriveranno tante altre voci in merito alla nuova serie Galaxy S23 e in merito a questo nuovo display. Non resta altro che aspettare il 1° febbraio per ascoltare ciò che Samsung stessa avrà da dire al mondo intero.