Samsung muove l’ago della bilancia, sacrifica le fotocamere per display più resistenti

Manca ormai pochissimo all’ufficializzazione dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, sempre che i rumor riguardo alla data dell’evento Unpacked di Samsung siano accurati. Accanto ai foldable dovrebbe essere presentati Galaxy Watch 4 con One UI Watch e la nuova generazione di Galaxy Buds.

Secondo le ultime indiscrezioni quest’anno l’azienda coreana avrebbe sacrificato il comparto fotografico dei due dispositivi in favore di un display più resistente. Sarà la scelta giusta?

La fonte di questa indiscrezione è l’ormai conosciutissimo leaker IceUniverse (@UniverseIce), il quale ha affermato che Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3 avranno il display pieghevole più resistente di sempre.

Non solo il pannello scelto da Samsung dovrebbe essere più resistente di quello di Z Fold 2, ma a quanto pare si tratterà di una soluzione che sarà migliore di quelle che verrà utilizzata dalla concorrenza nei prossimi mesi. Il display sarà protetto utilizzando un rivestimento realizzato con un’evoluzione della tecnologia Ultrathin Glass (UTG) che ha fatto il proprio debutto lo scorso anno.

Lo scopo di questi aggiornamenti sarà quello di rendere Z Fold 3 più robusto e duraturo nel tempo, soprattutto vista l’ormai attesa compatibilità con l’utilizzo della S Pen.

In the second half of 2021, Samsung Fold3/Flip3 will have the strongest folding screen technology (UTG2.0/UPC) and the worst spec camera (same as Fold2), because Samsung killed Note21U itself

— Ice universe (@UniverseIce) July 19, 2021