Samsung presenterà presto NEON, un innovativo assistente artificiale

Un nuovo assistente artificiale dovrebbe presto arrivare nel mercato: NEON di Samsung sarà presentato durante il CES di Las Vegas.

NEON è un progetto portato avanti da Samsung Technology & Advanced Research Labs. La società, che è abituata a catturare l’attenzione dei consumatori (come successo con Galaxy S11, che potrebbe essere Galaxy S20), ha diffuso solo alcuni dettagli, senza spiegare concretamente di cosa si tratterà.

Stando alle prime informazioni pubblicate sul profilo Twitter ufficiale, NEON non avrà nulla a che fare con Bixby, assistente virtuale nato nel 2017 e che ha sostituito S Voice negli smartphone prodotti dalla società coreana, o con “qualsiasi altra cosa che voi abbiate mai visto”.

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife

— NEON (@neondotlife) December 26, 2019