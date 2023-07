Gli ultimi aggiornamenti recapitati ai Samsung Galaxy S23 hanno suscitato del malcontento a causa di un cambio nelle impostazioni della fotocamera. La tanto acclamata modalità di registrazione video in 8K a 30fps e bitrate pari a 200Mbit/s è stata rimossa, lasciando molti utenti delusi e arrabbiati.

Una delle principali ragioni per scegliere uno smartphone costoso e ricco di funzioni come il Galaxy S23 è proprio per poter sfruttare appieno caratteristiche uniche come la registrazione video in 8K@30fps e 200Mbit/s, opzione che pochi altri smartphone possono vantare. Questa funzione era stata particolarmente elogiata al momento del lancio, in fondo la serie Galaxy S è nota per la sua attenzione alla qualità delle fotocamere.

Secondo alcune segnalazioni su Reddit, uno degli ultimi aggiornamenti dei Galaxy S23 ha rimosso l’opzione di codifica ad alto bitrate quando si effettuano registrazioni video in 8K. Un video pubblicato dall’utente Supsti_1 dimostra chiaramente che questa opzione è stata disabilitata.

L’alta risoluzione video 8K offre maggiori dettagli e nitidezza. Anche se potreste non notare una differenza enorme tra video in 4K e 8K sullo schermo dello smartphone, tale differenza è ben visibile su schermi più grandi. Nel caso del Galaxy S23, la modalità 8K rappresentava un modo per superare l’eccessivo post processing dell’immagine che si verifica in risoluzione 4K, secondo alcuni utenti. I video in 8K sono anche ideali per estrarre fotogrammi ad alta risoluzione.

Dopo l’aggiornamento di giugno, i Galaxy S23 possono ancora registrare video in 8K, ma a un bitrate inferiore di 80Mbit/s. Un alto bitrate migliora la qualità del video al costo dell’aumento delle dimensioni del file.

È possibile che Samsung abbia rimosso questa opzione a causa delle lamentele di alcuni utenti riguardo problemi di stuttering nei video 8K. Naturalmente, gli utenti sono frustrati perché Samsung ha tolto la funzionalità del tutto anziché risolvere i problemi di calo dei fotogrammi. Non è possibile ripristinarla effettuando un downgrade al firmware precedente.

Fortunatamente, poiché l’opzione è stata solo oscurata e non rimossa del tutto, è possibile che Samsung stia lavorando a una soluzione per riattivarla con un futuro aggiornamento. Tuttavia, la risposta di Samsung a un utente che si è lamentato degli scatti nei video 8K non è stata delle più promettenti. Quando l’utente ha sottolineato che l’8K era uno dei motivi per cui aveva acquistato il Galaxy S23 Ultra, un rappresentante ha risposto che il Galaxy S23 Ultra “è uno smartphone e non una videocamera“.

Insomma, sembra che gli utenti dovranno aspettare e sperare in un prossimo aggiornamento per ripristinare la funzione ingiustamente rimossa. Nel frattempo, la delusione regna sovrana per i possessori di Galaxy S23, mentre Samsung cerca di risolvere questa controversia che ha suscitato così tanto clamore tra gli appassionati di tecnologia e fotografia.