Samsung, processori MediaTek per gli smartphone 5G di fascia bassa?

Samsung potrebbe utilizzare processori MediaTek sugli smartphone di fascia bassa. È questa la voce che si sta diffondendo nelle ultime ore secondo la quale le due società starebbero per stringere un accordo per portare il 5G nella fascia bassa del mercato smartphone. Il 2020 dunque sembra essere destinato a diventare l’anno della diffusione del 5G.

Il nuovo standard di rete ha cominciato a muovere i primi passi sugli smartphone già durante questo 2019 grazie all’introduzione di dispositivi in grado di connettersi alle reti di quinta generazione. Questa peculiarità però è rimasta esclusiva degli smartphone di fascia alta. Le cose però stanno già cominciando a cambiare.

Il merito di questa “democratizzazione” va principalmente a produttori come Qualcomm e MediaTek che hanno realizzato processori di fascia media con modem 5G. Proprio nella giornata di oggi, è arrivato il primo smartphone 5G con a bordo lo Snapdragon 765G di Qualcomm, il Redmi K30 5G proposto in Cina a prezzi che rientrano nella fascia media del mercato. D’altro canto, MediaTek di recente ha ufficializzato Dimensity 1000, primo chip dell’azienda taiwanese con modem 5G integrato, e dovrebbe annunciare delle soluzioni economiche con i numeri di modello MT6885 e MT6873.

Proprio questi ultimi due avrebbero attirato l’interesse di Samsung che deve tenere il passo con l’avanzata dei marchi cinesi come Xiaomi e OPPO che – già a partire dal primo trimestre del 2020 – immetteranno sul mercato le loro proposte 5G di fascia media. Insomma, i prossimi smartphone della famiglia Galaxy A o Galaxy M potrebbero supportare il 5G già a partire dai prossimi mesi. Per il momento però non c’è nulla di certo e – come sempre – è bene trattare queste informazioni con le pinze.

Ad ogni modo, con l’annuncio ufficiale del Redmi K30 5G possiamo affermare che la rivoluzione 5G ha iniziato il suo processo di democratizzazione rivolgendosi anche alle fasce di mercato che non appartengono al segmento premium.