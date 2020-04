Samsung, smartphone per tutte le tasche: quale acquistare

Samsung è il primo produttore al mondo. Nonostante l’avanzata dei marchi cinesi, il colosso di Seul continua a mantener salda la prima posizione del podio. Secondo i dati Counterpoint, nel 2019 la società sudcoreana ha incrementato ancor più il proprio dominio spedendo 296.5 milioni di smartphone e detenendo una quota di mercato del 20%.

Il merito di questi risultati va alla grande attenzione che Samsung ripone in ogni fascia di prezzo. La rinnovata serie Galaxy A – per esempio – va ad occupare quel segmento che si pone a metà strada tra le proposte di fascia bassa e i cosiddetti top di gamma. Questo fa sì che ci sia a disposizione un catalogo prodotti decisamente vasto con tanti smartphone diversi tra loro, sia in termini di prezzo che di caratteristiche tecniche.

In questo articolo, vi guideremo verso la scelta di quello che potrebbe essere lo smartphone Samsung più adatto alle vostre esigenze. La lista verrà costantemente aggiornata man mano che verranno commercializzati nuovi dispositivi. Abbiamo individuato ben 9 fasce di prezzo che coprono tutto il catalogo proposto dall’azienda sudcoreana:

Se foste interessanti anche a smartphone di altri brand, potete consultare la nostra guida all'acquisto raggiungibile tramite questo link.



Miglior smartphone Samsung tra 100 e 150 euro

Lo smartphone Samsung a cui fare riferimento, oggi, nella fascia tra 100 e 150 euro è Galaxy A20e. Parliamo di uno smartphone ben costruito che mette a disposizione un’esperienza software completa, come da tradizione Samsung. È disponibile in una sola configurazione che prevede 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna espandibile. È il prodotto adatto per chi desidera uno smartphone dalle dimensioni non troppo generose. Il display infatti ha una diagonale di 5,8 pollici.

Galaxy A20e

Niente male il comparto fotografico, considerando il prezzo di partenza. Due le fotocamere posteriori (13 Megapixel + 5 Megapixel), una sola quella frontale da 8 Megapixel all’interno di un notch a goccia. Buona l’autonomia garantita da una batteria da 3.000 mAh. Completissima la connettività che non dimentica il jack audio da 3,5 mm, la porta Type-C, il Bluetooth 5.0 e il chip NFC per i pagamenti in mobilità (presenza non scontata in questa fascia di prezzo).

Display: 5,8 pollici IPS LCD, 720 x 1.560, 19,5:9

5,8 pollici IPS LCD, 720 x 1.560, 19,5:9 Processore: Exynos 7884

Exynos 7884 RAM: 3 GB

3 GB Storage: 32 GB espandibili

32 GB espandibili Fotocamera posteriore: 13 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.2)

13 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 8 Megapixel (f/2.0)

8 Megapixel (f/2.0) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 3.000 mAh, ricarica con Type-C

3.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 con One UI

Miglior smartphone Samsung tra 150 e 200 euro

La serie Galaxy A di Samsung copre proprio la fascia media e bassa del mercato smartphone. Nel segmento compreso tra 150 e 200 euro, segnaliamo attualmente la presenza del Galaxy A30s: un dispositivo con delle caratteristiche interessanti. La configurazione disponibile è quella con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna. Il processore Exynos 7904 è chiamato a muovere un ottimo display Super AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full-HD+, difficile da trovare in questo segmento.

Molto completa la scheda tecnica: tre fotocamere posteriori (25 MP + 8 MP + 5MP), fotocamera anteriore da 16 Megapixel, batteria da 4.000 mAh, jack audio da 3,5 mm, porta di ricarica Type-C e chip NFC per i pagamenti in mobilità. Insomma, se avete un budget che non supera i 200 euro, non ci sono dubbi: prendete Galaxy A30s.

Display: 6,4 pollici Super AMOLED, 720 x 1.560, 19,5:9

6,4 pollici Super AMOLED, 720 x 1.560, 19,5:9 Processore: Exynos 7904

Exynos 7904 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB espandibili

64 GB espandibili Fotocamera posteriore: 25 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2)

25 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 16 Megapixel (f/2.0)

16 Megapixel (f/2.0) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, radio FM

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, radio FM Batteria: 4.000 mAh, ricarica con Type-C

4.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 con One UI

Miglior smartphone Samsung tra 200 e 300 euro

Il miglior smartphone Samsung attualmente disponibile sul mercato italiano con un prezzo inferiore a 300 euro è Galaxy A51. Un dispositivo arrivato sul mercato a 389 euro ma che – grazie al naturale calo di prezzo che caratterizza il mondo Android – è ora acquistabile online a prezzi inferiori. Ancora una volta, Samsung punta sul comparto fotografico composto in questo caso da quattro sensori, di cui il principale da ben 48 Megapixel.

Frontalmente, un ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ e sensore biometrico integrato. Galaxy A51 si rivela uno smartphone adatto a ogni tipologia di utenti, dai più giovani grazie a uno stile accattivante ai più adulti che possono fare affidamento su una batteria da 4.000 mAh. È la scelta ideale per chi cerca un buon dispositivo a prezzi accessibili.

Display: 6,5 pollici Super AMOLED, 1.080 x 2.400, 20:9

6,5 pollici Super AMOLED, 1.080 x 2.400, 20:9 Processore: Exynos 9611

Exynos 9611 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB espandibili

64 GB espandibili Fotocamera posteriore: 48 MP (f/2.0) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.2)

48 MP (f/2.0) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 32 Megapixel (f/2.2)

32 Megapixel (f/2.2) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC,

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, Batteria: 4.000 mAh, ricarica con Type-C

4.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 9 con One UI

Miglior smartphone Samsung tra 300 e 400 euro

Non c’è dubbio: Galaxy A71. Su questo dispositivo, Samsung abbandona i processori Exynos in favore di un performante Snapdragon 730 di Qualcomm. Arrivato sul mercato a 479 euro, è ora disponibile a meno di 400 euro rendendolo estremamente interessante in relazione alla scheda tecnica. È uno smartphone completo che gode di un ampio e ottimo display, di un comparto fotografico soddisfacente e di un’autonomia che non dà preoccupazioni.

Nello specifico, parliamo di un pannello Super AMOLED da 6,7 pollici con foro per la fotocamera da 32 MP. Sul retro, quattro fotocamere: sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8), un grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2), un sensore per le macro da 5 Megapixel (f/2.4) e un ultimo da 5 Megapixel (f/2.2) per la profondità di campo. Completa la connettività che non dimentica il jack audio da 3,5 mm e il supporto NFC, mentre è assente la radio FM.

Display: 6,7 pollici Super AMOLED, 1.080 x 2.400, 20:9

6,7 pollici Super AMOLED, 1.080 x 2.400, 20:9 Processore: Snapdragon 730

Snapdragon 730 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore: 64 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.2)

64 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 32 Megapixel (f/2.2)

32 Megapixel (f/2.2) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, NFC,

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, NFC, Batteria: 4.000 mAh, ricarica con Type-C

4.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10 con One UI

Miglior smartphone Samsung tra 400 e 500 euro

In questa fascia di prezzo, segnaliamo Galaxy S10e: lo smartphone compatto annunciato lo scorso anno da Samsung. È lo smartphone ideale per chi non è amante delle grandi dimensioni e desidera un dispositivo piccolo e leggero. Non è indicato se si cerca una grande autonomia. Il display infatti è da 5,8 pollici e la batteria è da 3.100 mAh con tanto di supporto alla ricarica wireless, proprio come i fratelli maggiori.

Galaxy S10e, inoltre, è disponibile anche nella particolare variante cromatica Yellow. Il comparto fotografico si compone di una doppia fotocamera posteriore (12 MP + 16 MP) e di una sola frontale da 10 MP all’interno di un foro. Il processore è lo stesso di S10 e S10+, per cui assicura delle ottime prestazioni. Anche in questo caso, la connettività è completissima.

Display: 5,8 pollici Super AMOLED, 1.080 x 2.280, 19:9

5,8 pollici Super AMOLED, 1.080 x 2.280, 19:9 Processore: Exynos 9820

Exynos 9820 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore: 12 MP (f/1.5) + 16 MP (f/2.2)

12 MP (f/1.5) + 16 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 10 Megapixel (f/1.9)

10 Megapixel (f/1.9) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, NFC, radio FM

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, jack audio, Dual-SIM, NFC, radio FM Batteria: 3.100 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, wireless e inversa)

3.100 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, wireless e inversa) Sistema operativo: Android 9 con One UI

Android 9 con One UI Certificazione IP: IP68

Miglior smartphone Samsung tra 500 e 600 euro

A questo punto, nel segmento compreso tra 500 e 600 euro non potevamo non menzionare Galaxy S10. Arrivato sul mercato a 929 euro, è ora acquistabile a meno di 600 euro. A differenza del fratello minore mette a disposizione uno schermo più grande e un comparto fotografico più completo, oltre a una batteria più capiente che sale a 3.400 mAh.

La parte frontale è occupata da un display da 6,1 pollici di ottima qualità. Il foro sullo schermo ospita la fotocamera anteriore da 10 Megapixel. Sul retro, invece, in un modulo rettangolare disposto in orizzontale troviamo tre fotocamere: 12 MP + 12 MP + 16 MP. Non cambia la connettività dove trova posta anche il jack audio da 3,5 mm.

Display: 6,1 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3040, 19,5:9

6,1 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3040, 19,5:9 Processore : Exynos 9820

: Exynos 9820 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore: 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.4)

12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 10 Megapixel (f/1.9)

10 Megapixel (f/1.9) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, NFC, radio FM

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, NFC, radio FM Batteria: 3.400 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, wireless e inversa)

3.400 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, wireless e inversa) Sistema operativo: Android 9 con One UI 2.0

Android 9 con One UI 2.0 Certificazione IP: IP68

Miglior smartphone Samsung tra 600 e 700 euro

Altro top di gamma del 2019: Galaxy Note 10. Il phablet dell’azienda sudcoreana dotato della pratica S-Pen che offre un’esperienza unica nel suo genere. È lo smartphone ideale per chi desidera un ottimo display dalle grandi dimensioni. È un dispositivo che incarna alla perfezione il concetto di produttività via smartphone. Grazie a un apposito accordo Microsoft, offre un’incredibile integrazione con i computer molto simile a quella vista tra iPhone e Mac. Non manca poi il supporto a Samsung DeX: si collega un monitor esterno e si ha accesso a un ambiente desktop su base Android.

La scheda tecnica è composta da un display Dynamic AMOLED da 6,3 pollici, fotocamera anteriore da 10, tre sensori posteriori (12 MP + 16 MP + 12 MP) e batteria da 3.500 mAh. Completa la connettività che gode anche del supporto dual-SIM. Manca però l’espansione di memoria ma a disposizione ci sono 256 GB. Arrivato sul mercato a 979 euro, è ora disponibile a meno di 700 euro. Ci sentiamo di segnalare la presenza di Galaxy Note 10+ che – pur superando di poco la soglia di 700 euro – mette a disposizione un display più grande, un quarto sensore fotografico, 12 GB di RAM e una batteria più ampia. Attualmente, è venduto su eBay a circa 730 euro, tramite questo link.

Display: 6,3 pollici Dynamic AMOLED, 1080 x 2280, 19:9

6,3 pollici Dynamic AMOLED, 1080 x 2280, 19:9 Processore: Exynos 9825

Exynos 9825 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 256 GB non espandibili

256 GB non espandibili Fotocamera posteriore: 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.1) +16 MP (f/2.2)

12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.1) +16 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC, Dual-SIM, S-Pen

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC, Dual-SIM, S-Pen Batteria: 3.500 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless)

3.500 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: Android 10 con One UI 2

Android 10 con One UI 2 Certificazione IP: IP68

Miglior smartphone Samsung tra 700 e 800 euro

Non c’è dubbio. Lo smartphone da tenere in considerazione se si ha un budget compreso tra 700 e 800 euro è Galaxy S20 Plus. Il nuovo smartphone top di gamma del colosso di Seul mette a disposizione tutta la tecnologia attualmente disponibile. È uno smartphone che non chiede rinunce ed è indicato per chi desidera il meglio dell’esperienza Samsung. Il display AMOLED è da 6,7 pollici ed è caratterizzato da un’altissima risoluzione e da un refresh rate a 120Hz.

Sotto la scocca, una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida e wireless. Sul retro, troviamo un sensore principale da 64 MP (teleobiettivo) abbinato due sensori da 12 MP (principale e grandangolare) e un ultimo sensore ToF. La fotocamera frontale è da 10 MP. Il modello che vi proponiamo è quello in versione 4G con 128 GB di memoria interna espandibile. Esiste comunque una variante 5G, più costosa. Se cercate qualcosa di più maneggevole, c’è Galaxy S20 che – venduto a cifre leggermente inferiori su eBay – offre un display da 6,2 pollici, perde il quarto sensore e integra una batteria da 4.000 mAh.

Display: 6,7 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200 pixels, 20:9

6,7 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200 pixels, 20:9 Processore: Exynos 990

Exynos 990 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore: 12 MP (f/1.8) + 64 MP (f/2.0) +12 MP (f/2.2) + 3D ToF

12 MP (f/1.8) + 64 MP (f/2.0) +12 MP (f/2.2) + 3D ToF Fotocamera anteriore: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NFC, Dual-SIM, radio FM

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NFC, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.500 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, wireless e inversa)

4.500 mAh, ricarica con Type-C (ricarica rapida, wireless e inversa) Sistema operativo: Android 10 con One UI 2

Android 10 con One UI 2 Certificazione IP: IP68

Miglior smartphone Samsung oltre 800 euro

Il vero top di gamma di Samsung oggi si chiama Galaxy S20 Ultra 5G. Ciò che attira immediatamente l’attenzione di questo dispositivo è il comparto fotografico sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista tecnico. Sul retro troviamo, infatti, un sensore principale da 108 Megapixel, fotocamera periscopica da 40 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e sensore ToF per la profondità. Frontalmente, un sensore da ben 40 Megapixel. Potete recuperare la nostra recensione a questo link.

Anche se non avete limiti di budget, state lontani se cercate ergonomia. A questo link, trovate la guida che abbiamo realizzato ad hoc per gli smartphone con un prezzo superiore a 800 euro. Le dimensioni sono importanti a causa di un eccellente display da 6,9 pollici e di una batteria da 5.000 mAh. Insomma, è uno smartphone che si fa notare. Galaxy S20 Ultra arriva con a bordo già Android 10 con la One UI di Samsung ed è venduto solo in versione 5G.

Se poi desiderate uno smartphone diverso dal solito ma la cui tecnologia necessita di ulteriori affinamenti, potete farvi tentare da Galaxy Z Flip: il secondo smartphone pieghevole di Samsung che – a differenza del primo modello – è caratterizzato da una chiusura a conchiglia. Vi lasciamo ora alla scheda tecnica di Galaxy S20 Ultra 5G.

Display: 6,9 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200, 20:9, 120 Hz

6,9 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200, 20:9, 120 Hz Processore: Exynos 990 5G

Exynos 990 5G RAM: 12 GB

12 GB Storage : 128 GB espandibili

: 128 GB espandibili Fotocamera posteriore: 108 MP (f/1.8) + 48 MP (f/3.5) +12 MP (f/2.2) + ToF 3D

108 MP (f/1.8) + 48 MP (f/3.5) +12 MP (f/2.2) + ToF 3D Fotocamera anteriore: 40 MP (f/2.2)

40 MP (f/2.2) Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, Dual-SIM, 5G

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, Dual-SIM, 5G Batteria: 5.000 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless)

5.000 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: Android 10 con One UI 2

Android 10 con One UI 2 Certificazione IP: IP68

