Sempre più produttori di smartphone stanno proponendo un dispositivo con display pieghevole, all’appello però manca uno dei brand più importanti, ovvero Apple. Ad approfittare di quest’assenza è Samsung che ha pubblicato di recente un breve video nel quale si prende gioco di Apple per la mancanza di un iPhone pieghevole.

Nell’ultimo anno Samsung ha spinto molto nella campagna pubblicitaria a favore dei suoi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, anche perché, come abbiamo visto, il profitto da questi dispositivo è abbastanza alto considerando ad esempio il costo di produzione di un Galaxy Z Fold4. Tuttavia, è ovviamente noto che Apple non offre ancora un iPhone pieghevole e questo è stato il tema principale di questo breve spot fatto a tema di Coppa del Mondo di calcio.

Infatti, si vedono tanti spettatori a forma di Galaxy Z Flip4 sugli spalti di uno stadio che fanno una ola chiudendosi e aprendosi a conchiglia, ogni smartphone viene rappresentato con un emoji felice sul display e tra questi ci sono degli spettatori con una faccina triste, questi sono gli iPhone che non possono seguire la ola chiudendosi come il pieghevole di Samsung.

A differenza di questi video che possono essere o meno simpatici, quello che conta per un brand è soprattutto il fattore economico e quindi le vendite che uno smartphone registra. Display Supply Chain Consultants, che è un team di analisti sull’andamento di mercato dei display, mostra come Samsung, negli Stati Uniti, abbia avuto delle difficoltà nella vendita dei display pieghevoli nel Q4 2022, periodo che coincide con il rilascio di iPhone 14 Pro dotato di Dynamic Island. In questo periodo la produzione di display pieghevoli è crollata dal 29%, registrato nel terzo trimestre del 2022, al 7% subito dopo l’uscita dei nuovi iPhone.

Voi cosa ne pensate? Per Apple è arrivato il momento di lanciare un iPhone pieghevole? Diteci la vostra. Appena sotto trovate lo spot in questione.