Samsung segue Apple: ecco la foto del Galaxy Tab S8 Ultra con il notch

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra potrebbe avere il notch. Lo fa pensare la foto diffusa su Twitter dal noto leaker @evleaks, in cui il nuovo tablet della casa sudcoreana fa bella mostra di sé in versione (quasi) definitiva.

È molto probabile, infatti, che Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si presenti proprio come lo vediamo qui sotto, vale a dire con un design particolarmente moderno – inclusivo di cornici sottili e display dagli angoli stondati – e soprattutto con il notch, un dettaglio estetico “discutibile” per molti fan di Samsung.

La stessa Samsung, in passato, ha criticato la scelta di Apple di fare del notch il tratto distintivo dei suoi dispositivi, in primis gli iPhone e poi anche i MacBook Pro, i primi computer a includere la famigerata tacca.

Fino ad oggi, il notch era stato avvistato solo su smartphone e PC, ma ora – grazie a Samsung – potrebbe essere sdoganato anche sui tablet.

Oltre a Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, per il prossimo anno è previsto il lancio di altri due device della stessa linea. Stiamo parlando di Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8 Plus, questi ultimi da un design più convenzionale e in generale più affini alle scelte estetiche di Samsung degli ultimi anni.

Il modello Ultra, invece, sarà diverso praticamente in tutto. In primis, avrà una batteria e un display enormi, ben due fotocamere frontali alloggiate in una piccola tacca e i pulsanti di accensione e volume su/giù posti nella parte superiore (quest’ultima, in realtà, è una caratteristica condivisa anche dai “fratelli” Tab S8 ed S8 Plus).

Ancora, su Galaxy Tab S8 Plus ritroveremo due fotocamere, ma in questo caso una sarà posta nella cornice superiore e l’altra nella cornice sinistra. Non mancherà nel bordo superiore un sensore aggiuntivo pensato per il riconoscimento facciale.

Una sola la fotocamera frontale su Galaxy Tab S8 “base”. Entrambi i modelli minori includeranno un SoC Qualcomm Snapdragon 888 alimentato da una batteria da 8.000 mAh (per Samsung Galaxy Tab S8) e 10.090 mAh (per Samsung Galaxy Tab S8 Plus). Da 11.500 mAh la batteria installata sulla variante Ultra, ad alimentare il SoC top di gamma Snapdragon 8 Gen1.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus, and S8 Ultra. pic.twitter.com/tQZNW30Dn1 — Ev (@evleaks) December 6, 2021