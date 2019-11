Samsung, ecco gli smartphone che riceveranno Android 10

Android 10 è ormai tra noi da qualche mese. Al momento, nessuno degli smartphone Samsung ha ricevuto l’ultima versione stabile del sistema del robottino verde. Come riportato da Sammobile, Samsung Israel ha pubblicato la roadmap per l’aggiornamento ad Android 10 nell’applicazione Samsung Members. A quanto pare, nessuno dei dispositivi del produttore sudcoreano lo riceverà prima di gennaio 2020.

Non è escluso comunque che siano solo delle stime iniziali che potrebbero subire cambiamenti. A inizio anno, Google ha rivelato che Samsung avrebbe aggiornato alcuni dispositivi entro il 2019. Inoltre, la versione beta su Galaxy S10 e Galaxy Note 10 è in fase di test già da qualche tempo. Dunque, si spera che almeno i recenti top di gamma possano ricevere Android 10 prima dell’inizio del prossimo anno.

È possibile dunque che la tabella di marcia mostrata dalla divisione israeliana possa far riferimento al mercato specifico e non si riferisca ai tempi di rilascio in tutti i mercati internazionali. Questa tesi è supportata dal commento di un altro utente, probabilmente americano, che sottolinea che nella roadmap presente nella sua app Samsung Members – per esempio – l’aggiornamento per Galaxy Note 10 è fissato a febbraio 2020 mentre nella versione israeliana è previsto per gennaio 2020.

Ad ogni modo, in entrambi i casi, si parte da gennaio 2020 con qualche piccola differenza come l’esempio appena citato. Tuttavia, possiamo farci un’idea dei dispositivi Samsung che verranno aggiornati che sono i seguenti:

Continueremo a tenervi aggiornati qualora dovessimo ricevere informazioni specifiche sulle tempistiche di rilascio per il nostro Paese.