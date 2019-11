Samsung: in arrivo lo smartphone con display a “cascata”?

Anche Samsung potrebbe essere interessata a rilasciare uno smartphone con display a cascata: questa ipotesi è emersa in seguito alla comparsa di un brevetto. Per “schermo a cascata” si intendono tutti quei particolari display che si estendono fino ai lati. Durante gli ultimi mesi, numerosi produttori hanno deciso di scegliere tale compromesso, tra cui Vivo per il suo NEX 3.

Samsung ha richiesto il brevetto per un dispositivo di questa tipologia nel 2017 e solo durante le scorse ore è stato approvato.

Gli organi di riferimento sono stati:

Korean Intellectual Property Office, per la Corea del Sud ;

; United States Patent and Trademark Office, negli Stati Uniti d’America ;

; World Intellectual Property Office, nel resto del mondo.

Come è chiaramente visibile nelle prime immagini, questo ipotetico smartphone potrebbe presentarsi con un design molto simile a quello di Samsung Galaxy Note, ma con il display che continuerebbe anche in uno o entrambi i lati.

Photo credit - Letsgodigital.org

Nelle prime raffigurazioni non è chiaro se ambedue le parti presenterebbero questo angolo a 90 gradi, ma probabilmente potrebbe essere proprio così. Non sappiamo se la società coreana abbia intenzione di continuare con la progettazione di questo device. Non ci resta, quindi, che attendere eventuali risvolti.