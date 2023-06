Samsung sarebbe pronta a rilanciare il suo visore Galaxy XR per tenere testa alla concorrenza. Secondo le ultime voci di corridoio, tuttavia, il colosso tecnologico sudcoreano starebbe rivalutando le specifiche del suo imminente visore per la realtà mista a seguito del tanto atteso debutto dell’Apple Vision Pro.

Fonte: Samsung

Inizialmente, si pensava che Samsung stesse sviluppando un display con una densità di pixel di 2.000 PPI per il suo visore di realtà mista. Sembra che però le cose siano cambiate dopo la presentazione del Vision Pro da parte di Apple.

Apple ha ufficialmente confermato che il suo visore avrà 23 milioni di pixel su entrambi i suoi display OLED gemelli, il che si traduce in una densità di pixel di “circa 3.400 PPI”, secondo un rapporto di Display Supply Chain Consultants. In risposta, Samsung avrebbe deciso di modificare il display del Galaxy XR arrivando fino a 3.000 PPI per tenere il passo con la concorrenza, come ha riportato il noto informante OreXda.

Si prevede che la produzione dei nuovi display inizi a partire da novembre, ma questa revisione comporterebbe un’imponente opera di ingegneria che potrebbe ritardare il lancio del prodotto. Anche un altro leaker su Twitter, Revegnus, ha espresso la stessa opinione, sostenendo che, con la produzione che inizia così tardi nell’anno, non c’è modo che Samsung riesca a lanciare il Galaxy XR prima della fine del 2023. Ciò potrebbe far coincidere la finestra di lancio con quella dell’Apple Vision Pro, che Apple ha dichiarato non sarà disponibile fino al 2024.

Durante il Samsung Unpacked di febbraio 2023, abbiamo appreso che Samsung sta collaborando con Google e Qualcomm per sviluppare una nuova piattaforma di realtà mista. I dettagli sul progetto sono ancora scarsi, ma è evidente che queste aziende hanno ambizioni più ampie rispetto alla realtà virtuale. Durante la presentazione, è stato discusso di costruire una piattaforma in grado di supportare la realtà aumentata, la realtà virtuale e la realtà mista, il che significa che la realtà virtuale è solo uno dei componenti del futuro indossabile che queste aziende stanno preparando.

Se Samsung riuscirà a offrire un visore accessibile con prestazioni solide nella realtà virtuale, insieme a tutte le funzionalità avanzate della realtà mista e della realtà aumentata, potrebbe dare filo da torcere ad Apple. Con un prezzo di 3.499 dollari, l’Apple Vision Pro è attualmente il visore mainstream più costoso sul mercato. Il Meta Quest 2 è considerato uno dei migliori visori VR in termini di potenza e portabilità a un prezzo accessibile. Nonostante ciò, Meta ha avuto difficoltà a convincere i consumatori a investire nel più costoso Meta Quest Pro, che costa solo un terzo rispetto all’Apple Vision Pro.

La battaglia per la supremazia nel mercato della realtà mista si fa sempre più intensa e la decisione di Samsung di rinnovare il suo visore Galaxy XR è una mossa strategica per rimanere rilevante e competitiva rispetto alle offerte di Apple. Con gli avanzamenti nella tecnologia dei display e il focus sulla creazione di una piattaforma versatile per la realtà mista, i consumatori possono aspettarsi una lineup entusiasmante di visori innovativi da entrambi i colossi dell’industria nel prossimo futuro.