Samsung: un tweet preannuncia la fine della serie Galaxy Note

Erano ormai nell’aria da tempo le voci di un possibile addio all’amata serie Galaxy Note da parte di Samsung, aumentate dopo l’annuncio dei nuovi Galaxy S21 ed in particolare del modello Ultra che implementa il supporto proprio alla S-Pen. Nonostante negli ultimi giorni, un dirigente del colosso sud-coreano avesse dichiarato che la serie Galaxy Note sarebbe stata rimpolpata dall’arrivo di nuovi smartphone nel corso del 2021, nelle ultime ore, sono rimbalzate diverse indiscrezioni che prevederebbero esattamente il contrario.

Un tweet del popolare leaker Ice Universe avrebbe confermato come Samsung abbia ufficialmente deciso di abbassare il sipario sulla serie Galaxy Note. All’interno del post campeggia un’immagine alquanto emblematica con in calce la scritta “Galaxy Note”, un messaggio che lascerebbe ben poco spazio all’interpretazione.

Il Galaxy S21 Ultra è stato lanciato la scorsa settimana ed è il primo smartphone della serie Galaxy S ad introdurre il supporto al pennino, tratto emblematico dei Note, anche se non viene fornito direttamente in confezione ma va acquistato separatamente, così come il caricatore e le cuffie.

Nel corso della presentazione ufficiale dei nuovi Samsung S21 è stata poi la stessa azienda ad annunciare che nel corso dei prossimi mesi saranno diversi gli smartphone Galaxy ad introdurre il supporto allo stilo. Con queste premesse, diventa difficile pensare che la serie Note possa trovare ancora spazio all’interno della line-up di device che l’azienda annuncerà nel corso del 2021 e negli anni futuri.

Samsung non ha ancora rilasciato una dichiarazione a riguardo e non è escluso che possa farlo nelle prossime ore, considerato l’importanza della notizia. Tuttavia, visto che le informazioni provengono da una fonte molto vicina alle attività del colosso tecnologico di Seoul, le possibilità che quanto riportato rispecchi effettivamente la realtà sono molto elevate.

Non possiamo escludere infine la possibilità che Samsung possa effettivamente decidere di mettere fine ad una delle serie più amate del panorama degli smartphone Android ma non prima di aver annunciato un ultimo modello proprio nei prossimi mesi, soprattutto alla luce di altri rumors che vedrebbero il Galaxy Note 21 in fase di sviluppo e pronto ad approdare sul mercato quest’anno.