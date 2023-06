È quasi tempo per il secondo evento Samsung Unpacked dell’anno, nel quale sembra che il marchio sudcoreano si appresti a svelare una sorprendente gamma di nuovi prodotti, tra cui il Galaxy Z Fold5, il Galaxy Z Flip5, il Galaxy Watch6, il Galaxy Watch6 Classic, i Galaxy Buds3, il Galaxy Tab S9, il Galaxy Tab S9+ e il Galaxy Tab S9 Ultra. Le ultime indiscrezioni fatte trapelare (Tweet ora non più accessibile) da Evan Blass, noto esperto del settore, hanno rivelato immagini promozionali di alcuni dei prossimi prodotti dell’azienda. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa affascinante presentazione.

Fonte: Evan Blass

Una delle anticipazioni più interessanti riguarda il Galaxy Z Flip5, che presenterà un display esterno più ampio rispetto al suo predecessore. Le immagini promozionali mostrano il dispositivo accanto al tablet Galaxy Tab S9 Ultra da 14,6 pollici, il Galaxy Watch6 e i Galaxy Buds3. Il nuovo display esterno a forma di raccoglitore per documenti avrà una dimensione di 3,4 pollici e offrirà agli utenti la possibilità di visualizzare le app di Google in modo ottimizzato per questo spazio, come Google Maps, YouTube e Messaggi. L’obiettivo di Samsung è consentire agli utenti del Galaxy Z Flip 5 di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno senza dover aprire il dispositivo.

Un’altra immagine promozionale svela la presenza del Galaxy Z Fold5 accanto al già visto Galaxy Z Flip5, entrambi proposti nella stessa locandina. Inoltre, il Galaxy Z Fold5 viene mostrato con l’S Pen, con cui è stato scritto un messaggio a mano sullo schermo che recita: “Unfold your world” (Apri il tuo mondo). Questa combinazione di smartphone pieghevole e supporto per l’S Pen offre agli utenti un’esperienza unica per esprimere la propria creatività.

Il Galaxy Watch6 Classic visibile nei materiali stampa si distingue per il suo design premium e sofisticato. Le immagini promozionali mostrano questo elegante smartwatch, il quale ovviamente continuerà ad utilizzare il sistema operativo Wear OS. Le ultime immagini promozionali sono dedicate al Galaxy Watch6. Questo smartwatch, anch’esso basato sul sistema operativo Wear OS, rappresenta il compagno ideale per coloro che conducono uno stile di vita attivo. Con funzioni avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere, il Galaxy Watch6 aiuterà gli utenti a raggiungere i propri obiettivi fitness e a tenere traccia del proprio stato di salute in modo intuitivo e preciso.

L’attesa per l’evento Samsung Unpacked è sempre più palpabile, anche grazie alle anticipazioni offerte dalle immagini promozionali dei prossimi dispositivi. Non vediamo l’ora di scoprire tutte le caratteristiche e le funzionalità di questi nuovi prodotti che arriveranno molto presto sugli scaffali dei negozi.