Samsung, utile operativo in calo del 56% nel Q3 2019

Samsung ha pubblicato i dati di previsione aziendale sugli utili, la cosiddetta Earnings Guidance, con numeri al ribasso. Nel terzo trimestre del 2019, infatti, il colosso di Seul prevede un calo su base annua dell’utile operativo del 56% per un valore di 7,7 trilioni di won coreani (6,4 miliardi di dollari) contro i 17,57 trilioni di won (14,6 miliardi di dollari) dello stesso periodo dell’anno precedente.

A pesare su questi risultati dovrebbe essere il calo della domanda di chip di memoria, mercato in cui Samsung è leader. Senza dimenticare il rallentamento delle vendite che sta caratterizzando l’intero mercato smartphone. Nonostante ciò, comunque, i risultati sono più positivi di quelli messi a segno nel trimestre precedente del 2019 dove l’utile operativo si è attestato a 6,60 trilioni di won coreani (5,5 miliardi di dollari).

Tuttavia, Samsung afferma che i ricavi del Q3 2019 sono destinati ad aumentare del 5,3% rispetto allo scorso anno a 62 trilioni di won (52 miliardi di dollari). Gli analisti restano positivi sostenendo che già a partire dal 2020 potrebbe registrarsi un aumento della domanda di chip di memoria che permetterà al colosso sudcoreano di ritornare ai risultati di vendita degli anni 2017 e 2018. A questo si aggiungerebbe la diffusione degli smartphone 5G, un campo dove – secondo gli analisti – Samsung dominerà grazie alla capacità di commercializzare dispositivi 5G fuori dalla Cina.

Insomma, i risultati non saranno del tutto positivi ma non sono scoraggianti per gli investitori. Le azioni di Samsung, infatti, sono aumentate di circa l’1,7% nella giornata di oggi. Tuttavia, sottolineiamo che il produttore di Seul annuncerà i risultati finanziari definitivi del terzo trimestre 2019 conclusosi a settembre verso la fine del mese corrente.