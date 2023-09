Sono emerse notizie promettenti riguardo alla possibile integrazione dell’architettura grafica AMD RDNA nei dispositivi di fascia media di Samsung. Sebbene le speranze per prestazioni eccezionali nei giochi potrebbero essere frenate, questa mossa potrebbe aprire nuove opportunità per migliorare l’esperienza fotografica sui futuri Galaxy A35 e Galaxy A55.

A marzo di quest’anno, erano state rilasciate le prime indiscrezioni su questa possibilità ma da allora le informazioni sono state scarse fino a oggi. Tuttavia, ora circolano voci che suggeriscono che la grafica AMD RDNA potrebbe effettivamente fare il suo debutto nei dispositivi Galaxy di fascia media, tra cui il Galaxy A35 e il Galaxy A55.

C’è però da fare un’importante precisazione: sembra che il suo impatto non sarà così significativo nei giochi, quanto più nell’elaborazione delle immagini, in particolare sull’ISP (Image Signal Processor).

La notizia proviene da una fonte attendibile e rivela che i futuri chipset Exynos di fascia media, come l’Exynos 1480 e l’Exynos 1430, potrebbero presentare la grafica AMD RDNA. Anche se questa è una notizia positiva, la fonte avverte di non aspettarsi prestazioni videoludiche straordinarie, poiché questa tecnologia sembra essere principalmente ottimizzata per migliorare la qualità delle immagini.

Samsung non è nuova all’utilizzo della grafica AMD RDNA, avendo già implementato questa architettura nell’Exynos 2200. Ciò che suscita maggiore interesse, però, è come Samsung sfrutterà questa tecnologia per migliorare l’elaborazione delle immagini. Finora, Samsung ha dimostrato di avere capacità di imaging di buon livello, persino sui dispositivi della serie A. Con l’aggiunta della grafica AMD RDNA, ci si può attendere un significativo miglioramento delle prestazioni nei video e nelle fotocamere.

Bisogna però pazientare ancora un po’ prima di poter mettere le mani sui prossimi Galaxy A. Tuttavia, se le voci risultassero veritiere, questa gamma “mid-range” di Samsung, potrebbe rivelarsi ottima per gli amanti della fotografia in mobilità, sempre se il prezzo di listino non verrà ritoccato eccessivamente al rialzo proprio in virtù di questa, importante, miglioria.