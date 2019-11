Samsung W2020, lo smartphone a conchiglia avrà un display pieghevole?

Samsung W2020 vicino al lancio. Lo smartphone di fascia alta con chiusura a conchiglia e tastiera fisica supporterà il 5G e potrebbe essere dotato di un display flessibile.

Samsung non ha mai smesso di credere agli smartphone a conchiglia. Lo scorso anno ha presentato in Cina W2019, un dispositivo che unisce tradizione e innovazione. Il dispositivo è caratterizzato dalla tradizionale chiusura a conchiglia – con tanto di tastiera fisica con standard T9 – e una piattaforma hardware da top di gamma. A quanto pare, il successore non sarà da meno. Supporterà il nuovo standard di rete 5G e potrebbe avere un display flessibile.

L’operatore telefonico China Telecom, infatti, ha pubblicato su Weibo un’immagine rivelando che Samsung W2020 arriverà nel corso del mese di novembre. L’immagine mostra un dispositivo in grado di flettersi. Ora, non è chiaro se il riferimento è a uno smartphone con display pieghevole o se la parte inferiore del dispositivo in realtà è destinata ad ospitare la tastiera fisica, proprio come il suo predecessore.

Di recente, Samsung ha mostrato un nuovo design per smartphone pieghevole che riprende proprio lo stile mostrato nell’immagine di China Telecom (ossia con chiusura a conchiglia in stile Motorola RAZR). A prescindere dal fattore di forma che Samsung W2020 avrà, non sarà di certo economico e resterà probabilmente esclusiva del mercato asiatico proprio come il modello dello scorso anno.

Considerando la scheda tecnica di Samsung W2019, ci si aspetta anche per quest’anno una dotazione hardware di fascia alta. Il modello attualmente in commercio è equipaggiato lo Snapdragon 845 accoppiato a 6GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna espandibile. La peculiarità però è tutta nel display. Ci sono ben due schermi (uno sulla parte esterna e uno su quella interna). Entrambi sono dei pannelli SuperAMOLED da 4,2 pollici con risoluzione Full-HD. Una volta aperto, si ha ovviamente accesso alla tastiera fisica. Il tutto venduto a una cifra che supera i 1000 euro.

Chissà se sarà proprio W2020 il prossimo smartphone pieghevole di Samsung. La sensazione comunque è che non sarà così. Staremo a vedere!