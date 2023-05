State valutando l’acquisto di uno smartphone foldable di ottima qualità ma a un prezzo vantaggioso? In tal caso, ecco la proposta perfetta per voi, disponibile proprio sullo store Samsung! Solo fino al 15 maggio, infatti, avrete la possibilità di portare a casa il Samsung Z Fold4 in tutte le colorazioni con uno sconto di ben 400€, grazie a un semplice coupon!

Copiando e incollando il codice FESTIVALFOLDABLE nell’apposita sezione del carrello, potrete acquistarlo ad appena 1.479,00€ invece di 1.879,00€. Non meno importate, avrete modo di optare anche per la modalità Samsung+valore e richiedere la valutazione del vostro usato per ricevere uno sconto aggiuntivo di massimo 530€. Da non sottovalutare il periodo di recesso di 30 giorni che vi permette di essere rimborsati, in caso non siate soddisfatti del prodotto!

La caratteristica principale di questo Galaxy è senza dubbio l’Infinity Flex Display che, una volta aperto, diventa da 7.6″ per assicurarvi il massimo comfort. Le cornici ottimizzate e super sottili, inoltre, vi garantiscono una visione particolarmente immersiva di foto, video e qualsiasi altro contenuto!

Potrete sfruttare il display per scorrere i messaggi oltre che per controllare notifiche e mail facilmente e nella massima velocità. Inoltre, essendo super performante, avete la possibilità di navigare e passare da una finestra all’altra più rapidamente, aggiunendo le app alla barra delle applicazioni per gestire al meglio le vostre attività lavorative o ricreative. In più, la funzionalità Unisci App vi consente di aprire contemporaneamente fino a tre app all’interno dello stesso super performante display.

Il design è un’ulteriore garanzia, in quanto lo smartphone è realizzato con materiali non solo straordinari, ma anche progettati per gestire al meglio urti e graffi. Il display esterno e la cover posteriore, infatti, sono realizzati in Corning Gorilla Glass Victus+. La cerniera rinforzata dalla cornice in armor aluminum, invece, lo rende il modello pieghevole più resistente di sempre.

Anche il comparto fotografico è un punto a favore! Z Fold 4, garantisce scatti al buio luminosi e super nitidi grazie alla modalità Nightography. Dal giorno alla notte, i dettagli restano nitidi anche al calar del sole. La stabilizzazione ottica delle immagini e la stabilizzazione dei video, inoltre, vi permettono di immortalare al meglio i vostri ricordi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Samsung dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

