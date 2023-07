State per partire per le vacanze e desiderate acquistare un nuovo smartphone, così da iniziare a sfruttarne subito la fotocamera per immortalare al meglio i vostri ricordi? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo agli sconti estivi di Xiaomi, che vi consentiranno di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti!

Non solo smartphone, ma anche smartwatch e persino elettrodomestici come Smart TV e robot aspirapolvere sono protagonisti dei Summer Sale, che dureranno fino al 17 luglio. Avrete, quindi, un ampio catalogo tra cui scegliere, e maggiore sarà la vostra spesa più risparmierete, dato che ogni 100,00€ otterrete un coupon da 10,00€ che si applicherà direttamente al prezzo finale dell’articolo.

Insomma, stiamo parlando di offerte davvero ottime e che possono essere paragonate a quelle dell’imminente Prime Day. Dato che i prodotti soggetti a sconto cambiano ogni giorno ed esauriscono altrettanto in fretta, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione di acquistare ciò che desiderate a un prezzo stracciato.

Tra gli smartphone più interessanti in sconto vi è sicuramente il POCO X5 Pro 5G, disponibile a soli 319,90€ invece di 399,90€. Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore Snapdragon 778G, che vi garantirà delle performance estremamente fluide e scattanti, anche con giochi mobile pesanti e più applicazioni aperte.

Avrete poi a disposizione una fotocamera principale professionale da 108MP, grazie alla quale potrete scattare foto davvero incredibili, anche al buio. Vi è addirittura una modalità Vlog pensata appositamente per registrare video brevi di altissima qualità, mentre la funzione bozza vi permetterà di modificarli e montarli direttamente dallo smartphone.

Non possiamo poi non menzionare lo straordinario DotDisplay AMOLED Flow da 6,67″, capace di coprire oltre 1,07 miliardi di colori e il 100% della gamma DCI-P3. Infine, vi sono due altoparlanti compatibili con Dolby Atmos e Hi-Res e una batteria da ben 5000 mAh, che vi garantirà fino a 28 ore di autonomia in chiamata.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti Xiaomi in sconto, per cui vi rimandiamo alla pagina degli sconti estivi per scoprire il catalogo intero. Vi invitiamo ancora una volta a effettuare i vostri acquisti il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire a breve.

