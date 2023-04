Quest’anno a Pasqua volete sorprendere la vostra dolce metà con un nuovo smartphone invece del solito uovo di cioccolato (o, perché no, anche entrambi)? In tal caso vi invitiamo a dare uno sguardo alle nuove fantastiche offerte lanciate da Oppo proprio in occasione dell’incombente festività, con tantissimi articoli scontati fino a 500,00€!

Il catalogo è veramente ampio, quindi troverete sicuramente il prodotto perfetto per le vostre esigenze e, soprattutto, per il vostro budget. Inoltre, a essere particolarmente convenienti sono i bundle proposti da Oppo, grazie ai quali potrete acquistare uno smartphone e ottenere un accessorio come auricolari, smartwatch e cover completamente gratuito.

Tra gli sconti più interessanti vi è senza dubbio l’OPPO Find N2 Flip, in sconto a 1.199,99€ invece di 1.249,98€. Si tratta di uno degli ultimi modelli lanciati dall’azienda, nonché uno dei migliori smartphone pieghevoli sul mercato: viene sfruttata l’esclusiva tecnologia Flexion Hinge per garantire la totale assenza di spazio fra le due party del display una volta chiuso il dispositivo e minimizzando al massimo la presenza della fastidiosa piega centrale da aperto.

Inoltre, è il primo Flip in assoluto a integrare tecnologie e funzionalità foto da top di gamma, presentando un obiettivo principale da 50MP. Il risultato sono foto e video perfetti in qualsiasi condizione di luminosità, con colori accesi e contrasti elevati. Infine, non possiamo non menzionare l’ampia batteria da 4300 mAh, che vi garantirà autonomia sufficiente per durare tutta la giornata e si ricaricherà poi in pochissimo tempo.

Vi consigliamo poi l’ottimo bundle che vede protagonisti l’OPPO Find X5 insieme a un paio di auricolari Enco X, alla smartband Watch Free e alla cover protettiva, il tutto per soli 799,99€ anziché 1.329,96€. Lo smartphone si distingue per il suo design ricercato, risultando estremamente piacevole sia ala tatto che alla vista. Le due fotocamere primarie vi consentiranno di catturare una gamma cromatica pari a 1,07 miliardi di colori sia per foto che per video, per risultati da veri professionisti.

L’OPPO Find X5 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, il quale rende lo smartphone incredibilmente veloce e scattante in qualsiasi situazione. Vi sono poi 8GB di RAM, che potrete espandere fino a 13GB per ottenere un dispositivo dalle prestazioni incredibili, capace di gestire più app contemporaneamente.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli e bundle in sconto sullo store di OPPO, quindi vi rimandiamo alla pagina delle promo per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che dureranno solo pochi giorni!

