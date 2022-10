Questo 11 e 12 ottobre ritorna il Prime Day di Amazon, e con lui offerte e sconti su ogni tipologia di prodotto riservata però ai soli utenti Amazon Prime (se non siete iscriti potete farlo da qui). Quest’anno, Amazon non si è fatto mancare tra le offerte nemmeno gli smartwatch di Apple venduti ad un prezzo davvero interessante. Tra le migliori offerte c’è sicuramente l’Apple Watch Series 7 (GPS+Cellular) venduto al prezzo di 439,00€ invece di 539,00€. Parliamo di uno degli smartwatch migliori di Apple con un design innovativo e in grado di dare risalto a qualsiasi sia il vostro stile!

Apple Watch Series 7 è un dispositivo elegante e dalla grande qualità dei materiali. Questa versione GPS+Cellular permette di mandare messaggi, trovare indicazioni stradali e sfruttare le diverse app presenti tutto senza smartphone. Le funzioni però non si limitano solo a questo perché potrete ascoltare audiolibri, musica e podcast lasciando il vostro telefono a casa.

Il display retina che monta il dispositivo è il 20% più grande di quello della Serie 6 e il cristallo anteriore della scocca ancora più robusto e a prova di nuotate. Per gli sportivi inoltre è interessantissima la funzione che permette di misurare l’ossigeno nel sangue, notificando tempestivamente in caso di frequenza cardiaca troppo alta.

Come avrete intuito si tratta quindi di un’offerta da prendere al volo visitando la pagina dedicata al prodotto. Se invece volete avere un quadro completo delle offerte Prime Day sugli Apple Watch, poco più giù vi rimandiamo alla selezione dei prodotti migliori.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte sugli Apple Watch del Prime Day 2022

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!