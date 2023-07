Siete alla ricerca di un paio di auricolari top di gamma, capaci di offrirvi un suono dalla qualità altissima, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sulle magnifiche Apple AirPods di terza generazione, oggi scontate del 10%!

Potrete, infatti, spendere 189,00€ invece di 209,00€ per le AirPods, che rientrano senza ombra di dubbio tra i migliori auricolari bluetooth sul mercato. Considerando che i prodotti Apple difficilmente calano di prezzo si tratta di un’offerta niente male, che potrebbe non ripresentarsi durante l’imminente Prime Day. Il nostro consiglio, dunque, è quello di approfittare il prima possibile per non perdere l’occasione.

Le AirPods di terza generazione presentano un design rivisitato rispetto al passato, combinando le caratteristiche dei modelli precedenti e unendole in una versione migliore in tutto e per tutto. Il corpo, realizzato in plastica dura senza gommini, mantiene la comoda taglia unica, ma la novità più significativa riguarda il form factor: gli auricolari hanno steli molto più corti e un angolo simile a quelli delle versioni in-ear, rendendoli ancora più comodi da indossare.

Ovviamente stiamo parlando di auricolari true wireless di fascia alta, come ci si aspetta da un prodotto Apple. Vi offriranno, dunque, un’eccezionale qualità del suono grazie a un driver personalizzato e a un equalizzatore adattivo (Adaptive EQ), che regola e ottimizza automaticamente l’audio in base alla forma del vostro orecchio. Avrete a disposizione anche comodi e reattivi controlli touch direttamente sulle cuffie, permettendovi di gestire i contenuti multimediali o rispondere alle chiamate con facilità, senza dover interagire con il vostro smartphone.

Ma non è tutto: le AirPods di terza generazione sono anche compatibili con Spatial Audio e Dolby Atmos, garantendo una qualità audio straordinaria per la fruizione di contenuti multimediali, telefonate, podcast e audiolibri. Inoltre, gli auricolari sono dotati di un sensore di rilevamento della pelle che sa distinguere se sono inseriti nelle orecchie o meno e, in caso negativo, metteranno automaticamente in pausa la riproduzione, ottimizzando così la durata della batteria.

Parlando di batteria, ora potrete godervi fino a 6 ore di ascolto continuo, che possono arrivare addirittura a 30 ore grazie alla pratica custodia di ricarica, la quale è anche compatibile con il sistema di carica magnetica MagSafe. Infine, gli AirPods di terza generazione sono resistenti all’acqua e al sudore, rendendoli perfetti per l’uso anche durante l’attività sportiva.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

