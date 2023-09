Quando trascorrete molto tempo fuori casa o siete in viaggio capita spesso che lo smartphone, il tablet o la vostra console di gioco portatile si scarichino. Senza avere a portata di mano una presa elettrica non è possibile usare i vostri dispositivi ormai spenti, il che diventa un problema serio, soprattutto se la batteria vi abbandona mentre stavate lavorando a un progetto importante. Il modo migliore per evitare simili problemi è una powerbank affidabile e con tempi di ricarica ultra rapidi.

Fra i tanti modelli disponibili vi proponiamo questo caricatore portatile super compatto e tascabile, che oggi può essere vostro ad appena 14,42€ grazie allo sconto del 15%. Una spesa davvero molto piccola, per avere la tranquillità di non restare mai più a corto di energia!

Powerbank tascabile, chi dovrebbe acquistarla?

Questa powerbank è l’ideale per coloro che trascorrono lunghe giornate fuori casa o sono spesso in viaggio e necessitano di un utilizzo intensivo dei loro dispositivi elettronici. In questo modo, infatti, non dovrete più preoccuparvi di rimanere con la batteria scarica durante un lavoro importante o una sessione di gioco.

Inoltre, questa power bank offre una compatibilità universale con una vasta gamma di tablet e smartphone, compresi i dispositivi Apple, ma funziona perfettamente anche con i piccoli dispositivi come AirPods, console di gioco, cuffie bluetooth, fitness tracker, smartwatch e tanto altro. È perfetta anche per gli amanti delle escursioni, dei picnic e del campeggio, poiché vi consentirà di ricaricare i vostri dispositivi ovunque, anche in mezzo alla natura. Va poi aggiunto che le sue dimensioni incredibilmente compatte e leggere (pesa meno di 172g), potrete comodamente riporla in un taschino, così da portarla sempre con voi in modo pratico e comodo.

Teniamo poi ad evidenziare che non esiste momento migliore per acquistare questa comodissima powerbank, perché quello proposto da Amazon è il prezzo più basso di sempre: dopo essere arrivata a sfiorare i 20,00€ a luglio, il prezzo si è mantenuto sempre stabile, fatta eccezione per un calo a poco più di 15,00€ avvenuto il 12 agosto. Ebbene, dopo essere nuovamente risalito, il costo di questa powerbank è crollato ai 14,42€ di Amazon, arrivando a costare perfino meno dell’usato.

Pratica e utilissima, questa powerbank è in grado di ricaricare 2 dispositivi contemporaneamente, portando la batteria di un iPhone al 60% in soli 30 minuti, e saprete sempre la capacità residua grazie al comodo display LCD. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!