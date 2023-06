Se state pensando di acquistare degli auricolari true wireless che vi assicurino una qualità del suono superiore e funzionalità avanzate a un prezzo vantaggioso? In tal caso, non potete lasciarvi sfuggire gli auricolari JBL, che uniscono prestazioni eccezionali a un design accattivante e minimale. Al momento, il modello in questione è in sconto del 37% rispetto al prezzo di listino!

Per poco, avrete l’occasione di portarli a casa ad appena 50,19€ invece di 79,99€. Una proposta imperdibile, tenendo presente che a questo prezzo potrete acquistare un modello con cancellazione attiva del rumore e con cancellazione attiva del rumore e certificazione IP.

Gli auricolari in questione vi assicurano bassi potenti e profondi affiancati alla massima libertà di movimento, essendo wireless. Sono la proposta ideale per rispondere a chiamate e meet di lavoro ovunque voi siate, anche mentre siete in movimento! Inoltre, vi consentono di risparmiare la batteria utilizzando anche un solo auricolare alla volta, grazie alla tecnologia Dual Connect.

La durata della batteria è un altro punto a favore del vostri acquisto: il modello in questione vi assicura 5 ore di riproduzione fuori dalla custodia e ben 15 ore aggiuntive nella custodia.

Non meno importante, potrete utilizzare l’assistente vocale con un facilissimo controllo touch: vi basterà semplicemente toccare lateralmente per gestire qualsiasi task facilmente senza dover tirare fuori il vostro smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

