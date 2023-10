Sconto del 53% sugli ottimi auricolari TWS Sony WF-C500!

Nonostante manchino svariate settimane al Black Friday, molti store hanno già iniziato a proporre offerte che permettono di risparmiare sui propri prodotti. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, dove al momento potete trovare gli ottimi auricolari Sony WF-C500 in sconto del 52%!

Questi auricolari, che rientrano tra i migliori true wireless sul mercato, potranno essere vostri a soli 47,99€ invece del prezzo consigliato di 99,99€. Insomma, si tratta di un'offerta davvero ottima, per un modello compatibile con qualsiasi dispositivo e dotato di un'autonomia fino a 24 ore.

Sony WF-C500, chi dovrebbe acquistarli?

I Sony WF-C500 rappresentano la scelta perfetta per chi desidera degli auricolari capaci di offrire un suono potente, ma che, al contempo, siano estremamente comodi da indossare. A differenza degli altri modelli sul mercato, infatti, questo gode di un design ergonomico che garantisce un'aderenza perfetta, non scivolando mai, dunque, dalle vostre orecchie.

In tal senso, sono particolarmente indicati per gli sportivi che ascoltano la musica durante le corse o l'allenamento, ma anche per tutti coloro a cui gli auricolari sogliono scivolare dalle orecchie. Inoltre, sono perfetti per chi è spesso fuori casa, dato che la tecnologia di cancellazione del rumore vi isolerà completamente dall'ambiente circostante, mentre il microfono ad alta qualità integrato trasmetterà la vostra voce in modo cristallino durante le telefonate.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'offerta Amazon potrete spendere solo 47,99€ per gli auricolari. Questo modello negli ultimi mesi ha subito una diminuzione progressiva del prezzo, arrivando addirittura a essere disponibili a 39,00€ nel mese di luglio. Dopodiché hanno iniziato a risalire, per cui la promozione attuale rappresenta un ottimo compromesso per acquistarli a un prezzo comunque estremamente rispetto a quello di listino di 99,99€, prima che rischino di salire ulteriormente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

