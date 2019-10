Sconto IVA 22% su tutti gli iPad di 6a generazione

Vi segnaliamo infatti che su Unieuro ha appena avviato una serie di offerte dedicate agli iPad di sesta generazione.

Il vostro tablet è ormai morto e siete alla ricerca di un ottimo prodotto a buon prezzo? Non vi va di attendere gli sconti del Black Friday? Allora fermatevi qui, perché la vostra ricerca è ufficialmente conclusa! Vi segnaliamo infatti che Unieuro ha appena avviato una serie di offerte dedicate agli iPad di sesta generazione. Stiamo parlando dei dispositivi anche noti come iPad 6 o iPad 2018, pertanto quelli che hanno preceduto l’attuale generazione di tablet Apple e, ancora oggi, straordinariamente funzionali e performanti, specie grazie al recente aggiornamento a iPadOS, che rende i tablet alla stregua di computer convertibili, sia per accessibilità che per funzionalità.

Si parte dai 208 Euro per la versione Wi-Fi da 9.7 ” e 32GB, fino ad un massimo di 451,62€ per quella da 128 GB con supporto 4G.

In appena 478 g, Apple è stata in grado di implementare un chip A10 Fusion con architettura a 64 bit e Coprocessore M10 integrato, capace di restituire performance eccellenti sia in ambito professionale che quotidiano, grazie soprattutto al supporto dell’ottima Apple Pencil (in offerta qui), ormai già da tempo amica fidata di grafici, illustratori e designer. Il tutto è poi sublimato da un display retina multi-touch retroilluminato LED con tecnologia IPS e risoluzione da 2048 x 1536 pixel a 264 ppi. La sintesi è quella di una qualità delle immagini straordinaria, che permettono sia una navigazione chiara e pulita in ogni situazione, sia la precisione necessaria a sviluppare disegno artistico o tecnico, con prestazioni che ormai sono del tutto sovrapponibili a quelle dei dispositivi dedicati come quelli Wacom Cintiq (qui in offerta).

Ovviamente la lista di caratteristiche non si ferma qui (potete consultare l’elenco completo a queste coordinate) ma in sostanza, che sia per l’uso di tutti i giorni o per qualunque ambito professionale, iPad può essere un prezioso alleato, specie se venduto al prezzo minimo di 280€! Di seguito la nostra selezione di offerte, mentre cliccando sul baner sottostante potrete consultare l’intera lista di promozioni. Vi ricordiamo inoltre che Unieuro ha prolungato anche molte altre promozioni relative il settore tecnologico, con smartphone, notebook e vari elettrodomestici che raggiungono sconti anche fino al 60%!

