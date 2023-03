Se state pensando di acquistare degli ottimi prodotti a marchio Samsung, la promozione in corso è la proposta perfetta per voi. Grazie all’iniziativa Samsung Week Unieuro avrete la possibilità di risparmiare fino al 46% su numerosi articoli del brand.

Avrete la possibilità di scegliere tra smartphone, smartwatch e tablet di ottima qualità e sopratutto perfetti per ogni budget e per ogni necessità! Dunque, un’occasione da non farvi scappare assolutamente.

Se state cercando degli ottimi auricolari a un prezzo più che conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Samsung Galaxy Buds 2 disponibile ad appena 79,99€ invece di 149,99€. Vi permetteranno di godere di bassi potenti e profondi oltre ad alti davvero cristallini. In più, grazie agli altoparlanti dinamici bidirezionali, i Galaxy Buds 2 vi offrono una qualità audio ben bilanciata che arricchisce la vostra esperienza sonora!

Anche le chiamate saranno forti e chiare grazie ai tre microfoni e alla funzione rilevamento voce, mentre un algoritmo basato sul machine learning filtra i suoni indesiderati in modo tale che possiate condividere al meglio il vostro mondo con la famiglia e con gli amici. Il design smussato, invece, riduce al minimo il contatto con il vento per rendere ancora più definite le vostre chiamate all’aperto. Inoltre, essendo super leggere ed ergonomiche sarete certi di avere la migliore esperienza possibile, che siate in movimento o meno!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso che più vi interessa.

