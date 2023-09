Blackmagic, l’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti di altissima qualità per l’industria del cinema, ha rilasciato una app gratuita dedicata a tutti coloro che desiderano scattare immaginare e registrare video con il massimo controllo.

L’applicazione offre agli utenti gli stessi controlli delle fotocamere digitali e le medesime funzioni di elaborazione delle immagini disponibili con le fotocamere Blackmagic Design. L’azienda sostiene che con questa app, gli utenti possono creare contenuti per YouTube, TikTok e Instagram con un stile cinematografico “hollywoodiano”.

L’app consente di regolare tutte le impostazioni, compresi il frame rate, l’angolo dell’otturatore, i livelli audio, la tinta, la velocità dell’otturatore, l’obiettivo, il bilanciamento del bianco e l’ISO, tramite un’interfaccia intuitiva basata su touchscreen. Questa interfaccia comprende anche parametri di registrazione, un istogramma, il focus peaking, i livelli e guide per l’inquadratura, e può essere attivata con un semplice tocco. La messa a fuoco può essere controllata toccando lo schermo, e sono disponibili opzioni per registrare video in proporzioni 16:9 o verticali.

I video 4K in formato ProRes possono essere registrati direttamente su Blackmagic Cloud e sincronizzati su DaVinci Resolve, semplificando il workflow di post-produzione. L’integrazione con il cloud consente di inviare rapidamente le riprese video, minimizzando gli spostamenti. In alternativa, i video possono essere registrati nella memoria del telefono e successivamente esportati su un dispositivo esterno.

Di seguito una raccolta delle funzionalità principali disponibili su iPhone 13, voci che potrebbero differire da modello a modello.