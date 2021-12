Se avete usato quest’App i vostri dati potrebbero essere stati venduti

Conoscete Life360? L’App si trova sulle piattaforme mobili più utilizzate al mondo ed è rinomata per essere molto utile per la tutela delle persone a noi care. Utilizzandola si possono tenere d’occhio gli spostamenti della famiglia, tutti collegati gli uni con gli altri.

Il software è tutt’ora attivo e conta oltre 33 milioni di utilizzatori in tutto il mondo. Questo bacino di utenza farebbe gola a chiunque e oggi sappiamo che l’azienda ha venduto i dati sulla posizione dei suoi clienti ai broker che, a loro volta, li hanno rivenduti a terzi.

Queste pesanti accuse sono state mosse da due ex dipendenti, la quale hanno aggiunto che per l’azienda la vendita di tali dati è una delle maggiori fonti di guadagno. Le informazioni sono addirittura considerate preziose per via dell’elevata precisione dei dati condivisi.

Queste parole non sono state smentite dal CEO attuale di Life360, ma nemmeno confermate. Inoltre, afferma il CEO, i dati raccolti dagli utenti sono un modello di business che consente di mantenere i servizi gratuiti per continuare a preservare la sicurezza e a salvare molte vite.

Tra le società terze che acquistano dati da Life360 ci sono X-mode, Cuebiq, Arity e Safegraphe. La società riporta anche che, se le indagini lo richiederanno, divulgherà informazioni circa le altre realtà che hanno un accordo per la fornitura dei dati.

Infine, la società chiarisce che i dati vengono divulgati e che probabilmente i clienti non sono abbastanza consapevoli di come questi vengono forniti ai broker. Insomma, si sta alzando un gran polverone che ancora una volta ci mette di fronte ad una triste realtà: quando un servizio è quasi o completamente gratuito, il prezzo siamo inconsapevolmente noi.