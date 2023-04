Sembra che Samsung stia considerando di sostituire Google come motore di ricerca predefinito sui suoi smartphone e tablet con Bing di Microsoft, questo già a partire dalla seconda metà del 2023. Google l’ha scoperto e sta correndo ai ripari.

La mossa farebbe parte di una partnership più ampia tra Samsung e Microsoft, rivelata per la prima volta nel 2019. Le due aziende hanno collaborato su vari aspetti dei loro prodotti e servizi, come l’integrazione delle app e dei servizi cloud di Microsoft nei dispositivi Samsung, l’offerta di connettività e produttività senza soluzione di continuità tra i PC Windows 10/11 e i dispositivi Galaxy e il lancio di funzionalità di gioco esclusive per gli abbonati a Xbox Game Pass sui dispositivi Samsung.

Secondo quanto condiviso dal New York Times, Google crede che Samsung voglia passare a Bing per via delle sue caratteristiche e capacità più avanzate come il riconoscimento delle immagini, l’elaborazione del linguaggio naturale e l’intelligenza artificiale.

Samsung non sarebbe il primo produttore di smartphone ad abbandonare Google come motore di ricerca predefinito sui propri dispositivi. Nel 2020, Apple ha sostituito Google con il proprio motore di ricerca su iOS 14, mentre Huawei è passata al proprio Petal Search dopo aver perso l’accesso ai servizi di Google a causa delle sanzioni statunitensi.

Ovviamente, per evitare situazioni “alla Huawei”, Samsung lascerebbe comunque la possibilità di scegliere il motore di ricerca preferito sui propri dispositivi e non toglierà l’accesso ai servizi o alle applicazioni di Google, il cambiamento sarebbe nelle scelte predefinite.

Il passaggio a Bing dovrebbe avere un impatto significativo sulla quota di mercato del motore di ricerca, dato che Samsung è il più grande produttore di smartphone Android al mondo con oltre il 20% del mercato globale. Secondo StatCounter, Google domina attualmente il mercato dei motori di ricerca con una quota superiore al 90%, mentre Bing ha una quota inferiore al 3%.

Google sta cercando di correre ai ripari aggiornando il suo attuale motore di ricerca con funzioni di intelligenza artificiale. Secondo le voci circolate in rete, questo sviluppo è al momento conosciuto come “Project Magi” e si dice che sarà in grado di fornire un’esperienza decisamente più personalizzata rispetto all’attuale servizio di ricerca dell’azienda.

Google ha attualmente oltre 160 progettisti, ingegneri, dirigenti e altro personale che lavorano a “Magi”. La scorsa settimana, i dipendenti sarebbero stati invitati a testare l’IA di “Magi” per via di un possibile lancio già nel maggio 2023, quindi possibilmente in occasione del Google I/O 2023. Il lancio vedrà Magi arrivare con funzioni limitate, mentre altre funzioni arriveranno in autunno.