Sennheiser CX 350BT e 150BT sono i nuovi auricolari wireless presentati a CES 2020

Sfruttando la vetrina del CES 2020 di Las Vegas, la tedesca Sennheiser ha annunciato i nuovi auricolari wireless CX 350BT e CX 150BT. Come da tradizione per l’azienda, è stata riposta particolare attenzione alla qualità audio, nonostante si tratti di dispositivi che arriveranno in commercio a meno di 100 euro, anche in Italia. Una sfida non da poco in un settore sempre più saturo.

Entrambi sono caratterizzati dallo standard in-ear e presentano un apposito pulsante dedicato alla funzione VOice Assistant, che garantirà un accesso rapido a SIRI e Google Assistant. Dunque, assoluta compatibilità sia con Android che con iOS, considerando come la connettività con lo smartphone sia garantita dallo standard Bluetooth 5.0. Ma non è tutto.

Sennheiser ha infatti integrato su tutti e due i modelli il supporto ai codec audio SBC e AAC, che dovrebbero garantire un’esperienza audio di alta qualità. In più, l’auricolare CX 350BT offre l’ulteriore supporto AptXTM e AptXTM a bassa latenza. Sui dispositivi compatibili, la funzione AptXTM a bassa latenza contribuisce a mantenere il suono perfettamente sincronizzato con l’azione sullo schermo del proprio device, ideale per l’ascolto durante la visione di film o videogiochi.

Buone notizie anche dall’autonomia. L’azienda tedesca infatti parla di 10 ore di ascolti continuo, un dato che, se confermato nell’utilizzo effettivo, garantirebbe una durata di utilizzo di tutto rispetto, consentendo di utilizzare tranquillamente questi auricolari nella quotidianità. Attendiamo comunque di testarli sul campo.

In ogni caso, per acquistare gli auricolari CX 150BT sono necessari 69,00 euro per la variante nera, mentre la colorazione bianca sarà disponibile da febbraio. Per il modello CX 350BT servono invece 99 euro, anche in questo caso in bianco e nero.