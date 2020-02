Sennheiser: fino al 50% di sconto su cuffie ANC e auricolari

Dopo le offerte del giorno e quelle dedicate ai prodotti Foppapedretti, vi segnaliamo che su Amazon sono disponibili alcune offerte su cuffie e auricolari a marchio Sennheiser, da diversi anni tra i leader del settore audio per quanto riguarda proprio le cuffie che, specie se si parla di quelle a padiglione, offrono una qualità senza compromessi a prezzi, tuttavia, davvero molto elevati.

Poco male, perché grazie all’offerta proposta oggi da Amazon potrete comunque fare vostro un paio di ottime cuffie del brand tra cui val sicuramente la pena segnalare le straordinarie PXC 550, un validissimo paio di cuffie a cancellazione del rumore, in grado di offrire un buon livello d’isolamento acustico e una buona qualità audio.

Arrivate sul mercato ben 3 anni fa, queste cuffie Sennheiser sono così sorprendenti sia per qualità costruttiva che acustica da essere rimaste stabilmente nella classifica degli acquisti consigliati di chiunque sia alla ricerca di una qualità eccezionale e senza compromessi con, in più, tutta la comodità di un paio di cuffie wireless.

Con la loro autonomia certificata da ben 30 ore, ed una qualità costruttiva eccellente sia in termini di resistenza che di peso sulla testa, queste cuffie sono l’ideale per chiunque sia in constante movimento per lavoro o per il tempo libero e rappresentano sicuramente una scelta all’altezza di marchi noti e blasonati come Bose (di cui sono forse la migliore alternativa) e Beats a cui, a nostro modesto giudizio, andrebbero preferite senza alcun dubbio. Vendute generalmente al prezzo di ben 399,00€, sono oggi in sconto a soli 199,99€. Un prezzo sicuramente non per tutti, ma che si giustifica più che degnamente data la qualità assoluta di un prodotto datato, ma comunque ancora caldamente consigliato!

» Clicca qui per acquistare le Sennheiser PXC 550 «

Ovviamente, questa è solo una delle proposte Sennheiser in sconto e, come sempre, l’invito è quello di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie al banner sottostante. Inoltre, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle nostre nuovissime guide agli acquisti per San Valentino, in cui vi consigliamo delle ottime idee regalo sia per lui che per lei! Le guide sono già online, e potrete comodamente raggiungerle a queste coordinate.

Infine, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni in corso. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

Altre offerte del giorno

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!