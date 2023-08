Samsung ha presentato un nuovo simpatico stratagemma per dare agli utenti iPhone un assaggio dell’accattivante esperienza dell’ampio display interno di Galaxy Z Fold5 attraverso un aggiornamento dell’app Try Galaxy. Se vi sta sfiorando l’idea di esplorare il mondo degli smartphone pieghevoli, questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando… a patto di avere tra le mani non uno ma ben due iPhone!

Per intraprendere questo viaggio nell’esperienza Galaxy Fold, basta visitare il sito TryGalaxy.com dal browser di un iPhone e scansionare dall’altro smartphone il codice QR dedicato alla simulazione. Con l’ultimo aggiornamento, l’app Try Galaxy supporta ora fino a 20 lingue.

Samsung consiglia di utilizzare due iPhone con schermi di dimensioni simili per ottenere un’esperienza più coinvolgente. Non preoccupatevi se non avete un secondo iPhone uguale al vostro tra le mani, forse un amico o un parente può prestarvi momentaneamente il suo per questo curioso esperimento. Una volta scansionato il codice QR con la fotocamera dell’iPhone, riceverete un codice univoco, essenziale per la fase successiva.

Posizionate il secondo iPhone accanto al primo e inserite lo stesso codice su entrambi i dispositivi per accoppiarli. A seconda della disposizione, un iPhone mostrerà la metà sinistra dello schermo del Galaxy Z Fold 5, mentre l’altro rispecchierà la metà destra. Preparatevi all’incontro con l’intuitiva interfaccia One UI 5.1.1.

L’esperienza non finisce qui. Sfruttando due iPhone e l’applicazione Try Galaxy, gli utenti iOS possono scoprire l’innovativa funzione FlexCam. Con le funzionalità di drag-and-drop e un divertente gioco di air hockey a disposizione, Samsung vuole convincervi a considerare il Galaxy Z Fold5 come il vostro prossimo compagno di avventure.

Naturalmente, è bene riconoscere che questo approccio comporta una serie di limitazioni. Alcuni potrebbero sostenere che l’esperienza simulata del Samsung Galaxy Z Fold5 non rispecchi fedelmente quella reale, lasciando potenzialmente insoddisfatti gli utenti iPhone. Detto questo, se ne avete l’opportunità, è ovviamente consigliabile cercare un amico che possieda un Galaxy Z Fold5 o visitare un negozio nelle vicinanze per apprezzare davvero da vicino le caratteristiche reali del dispositivo.

Che si tratti di un flirt fugace o di una vera e propria conversione, questo incontro potrebbe cambiare la vostra prospettiva sulle possibilità degli smartphone pieghevoli.