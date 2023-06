Vorreste acquistare un nuovo smartphone ma senza spendere un capitale? In questo caso, non possiamo che consigliarvi di sfruttare quanto prima la promozione NO IVA Xiaomi, attiva solo fino al 3 luglio. Grazie a questa iniziativa, potrete portare a casa numerosi modelli a dei prezzi super vantaggiosi, ma solo fino a esaurimento scorte.

A disposizione avrete tantissimi smartphone differenti: dal Redmi Note 12 fino allo Xiaomi 13. Inoltre, se siete dei nuovi clienti, avrete la possibilità di ricevere 5€ di sconto extra sul vostro ordine. Per questo, vi consigliamo di cogliere l’occasione quanto prima!

Da menzionare sicuramente il POCO x5 Pro 5G, tra le opzioni più valide per chi sta cercando di acquistare uno smartphone a meno di 300€. Si tratta di un modello con processore Snapdragon 778G, ideato per assicurarvi delle ottime prestazioni praticamente su qualsiasi app o mentre navigate sul web! Non meno importante il fantastico comparto fotografico, con un obiettivo principale da 108MP in grado di assicurarvi scatti densi di dettagli e con colori super realistici.

Altro punto a favore, il fantastico DotDisplay AMOLED Full HD+ a 120 Hz, ideale per vedere video, contenuti in streaming e scorrere tra le vostre foto preferite senza perdervi nemmeno un particolare. La ricarica turbo da 67 W, inoltre, vi assicura un’autonomia eccellente nel corso della giornata, con pochi minuti d’attesa!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Xiaomi dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!