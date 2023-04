Sarebbe davvero comodo se si potesse collegare un dispositivo USB direttamente allo smartphone Android, vero? Questo renderebbe possibile il collegamento di chiavette USB, di controller e di mouse e tastiera proprio come avviene sul nostro PC.

In realtà non stiamo parlando di fantascienza e tutto questo è infatti possibile grazie a un adattatore USB OTG. Di cosa si tratta? Come funziona? Ebbene, in questo articolo andremo proprio a vedere come usare funzione USB OTG su Android.

Indice

Che cos’è USB OTG?

Prima di passare all’azione vera e propria, ci sembra corretto chiarire una cosa, ovvero, ma questo USB OTG cos’è? Si tratta di una funzione delle porte USB che permette il collegamento di vari accessori ai nostri amati smartphone tramite presa diretta o adattatori. In sintesi, solitamente si utilizza un piccolo adattatore che ha generalmente un’estremità del cavo composta da una porta USB di tipo C maschio (o Micro USB nel caso di smartphone più datati) e l’altra estremità composta da una porta USB di Tipo A femmina.

Questa sua composizione permette infatti di collegare l’attacco USB di tipo C nell’apposita porta dello smartphone trasformandola, di fatto, in una porta di entrata USB di tipo A. Oltre agli adattatori con i cavi, esistono in commercio diverse altre soluzioni, come ad esempio delle piccole chiavette che offrono la stessa soluzione ma senza l’ingombro di un cavo.

USB OTG checker: l’app per verificare la compatibilità del tuo smartphone

Bisogna, però, fare una piccola premessa. È vero che la maggioranza dei dispositivi Android ha la compatibilità con la funzione OTG, però, è buona cosa controllare la compatibilità del proprio smartphone con la funzione in oggetto.

Verificare tale compatibilità è davvero semplicissimo. Basta infatti scaricare l’applicazione USB OTG Checker. L’app è davvero molto basilare. Una volta scaricata e installata, sarà sufficiente aprirla e subito nella schermata principale ci verrà comunicato se il nostro smartphone è compatibile o meno con la funzione OTG.

Una piccola nota: alcuni smartphone, a volte, necessitano dell’abilitazione della funzionalità OTG dalle impostazioni di sistema. Generalmente il percorso per attivarla è quello di andare su Impostazioni, poi su Impostazioni avanzate e infine su OTG.

Metodi di impiego dell’adattatore USB OTG su Android

Dopo tutte le doverose premesse, possiamo andare a vedere proprio a livello pratico quelli che sono i metodi di impiego dell’adattatore USB OTG su Android. Come anticipato, si può utilizzare in moltissimi modi, ma qui vi parleremo di 5 cose che potete fare con un adattatore USB OTG su Android.

Collegare chiavette USB

La prima azione che potete intraprendere grazie a un adattatore USB OTG su Android, è quella di collegare chiavette USB proprio come se le steste collegando al vostro PC. Il procedimento è piuttosto semplice. Una volta stabilito il collegamento fisico dell’adattore, sullo smartphone (o sul tablet) Android dovrebbe comparire una notifica che dovrebbe richiamare l’attenzione alla presenza di un’unità USB.

A questo punto, dovremo premere sulla notifica e verremo subito proiettati all’interno della chiavetta grazie al gestore file di Android. Ora non resta altro che fare le azioni che facciamo di solito, ovvero prendere eventuali file e foto di nostro interesse e copiarli all’interno dello smartphone o viceversa.

È possibile collegare anche hard disk esterni ma spesso, specialmente se questi non sono dotati di un alimentatore dedicato, potrebbero non funzionare se collegati a uno smartphone.

Solo una piccola nota finale: i file system leggibili da Android attraverso l’adattatore OTG sono soltanto il Fat32 ed exFAT.

Collegare controller delle console

Un’altra cosa che è resa possibile dall’adattore OTG, è quella di collegare i controller delle console direttamente su smartphone. Questo significa che è possibile collegare i controller di PS4/PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Serie S e X (questi ultimi sono già compatibili nativamente su Android) e trasformare così il nostro smartphone in una vera e propria console portatile.

Non esistono particolari configurazioni da fare, infatti è tutto plug and play. Una volta stabilito il collegamento tra smartphone e controller tramite l’adattore OTG sarà già tutto pronto per utilizzare il controller. Ovviamente, però, questo funzionerà solo su videogiochi e applicazioni che sono compatibili con i controller.

Usare mouse e tastiera

Un’altra idea davvero particolare, è quella di usare mouse e tastiera sul proprio smartphone, trasformandolo così in un mini-computer. Siccome generalmente la porta USB di tipo A dell’adattattore è sempre una, consigliamo vivamente di utilizzare mouse e tastiera wireless con un ricevitore unico. Questo perché, è vero che è possibile collegare più uscite USB di tipo A, ma diventerebbe davvero scomodo e spesso si riscontrano problemi di funzionamento.

Le tastiere che si collegano ad Android funzionano nativamente con il sistema QWERTY. Se per una qualsiasi ragione, dovessimo avere una tastiera con una differente disposizione dei tasti, dovremo scaricare delle app che ci permetteranno di configurare la tastiera con i differenti layout. Le app in questione sono Colemak Mod-DH e Dvorak Keyboard.

Controllare la fotocamera DSLR

Gli appassionati di fotografia sicuramente ameranno questa funzionalità. È infatti possibile controllare la fotocamera DSLR, come le reflex, direttamente dallo smartphone. In questo caso, oltre al solito collegamento fisico tra smartphone e dispositivo in questione tramite adattore, ci vuole anche un’applicazione dedicata.

Le applicazioni che è possibile utilizzare a tal fine sono sono Helicon Remote e Camera Connect and Control. Sono entrambe gratuite e molto intuitive da utilizzare. Solo un’accortezza: è fondamentale controllare se il proprio modello di DSLR camera è compatibile con il controllo tramite applicazione. Ad ogni modo, le applicazioni sopracitate funzionano con molti modelli di Nikon e Canon.

Collegare smartphone tramite Ethernet

Avete letto bene, è possibile anche collegare lo smartphone tramite Ethernet grazie all’adattore OTG. Potrebbe tornare utile ai videogiocatori nel caso in cui ci sia bisogno di abbassare il più possibile il PING durante una sessione di gioco.

In questo caso però, oltre al normale adattatore OTG ci sarà bisogno di acquistare anche un adattatore da Ethernet a USB. Esistono, tuttavia anche adattatori che vanno direttamente da USB di tipo C a Ethernet.

Altri modi per sfruttare funzione OTG su Android

Quelli di cui vi abbiamo parlato sono soltanto 5 metodi di impiego dell’adattore USB OTG su Android. Ci sono ovviamente anche altri modi per sfruttare la funziona OTG su Android. Ad esempio, è possibile utilizzare la ricarica inversa, collegare uno strumento musicale o un microfono. È anche possibile stampare direttamente dallo smartphone senza utilizzare il Bluetooth.

Insomma, l’adattore OTG è oro colato per gli smanettoni di Android che vogliono provare sempre cose nuove e particolari e al contempo divertirsi intrecciando le innumerevoli tecnologie disponibili sul mercato.