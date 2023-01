L’aumento dei prezzi sta colpendo un po’ tutti i settori del mercato e quello degli smartphone, tablet e computer non è di certo da meno. Sul sito del supporto ufficiale di Apple, infatti, si legge che dal 1° marzo 2023 ci sarà un aumento del costo del cambio della batteria che riguarderà diversi prodotti Apple fuori garanzia.

Questa novità potrebbe preoccupare chi non ha una copertura AppleCare+, in quanto si ritroverà, in caso di bisogno di sostituzione della batteria per usura o per qualsiasi altro problema, a spendere dai circa 20 ai 60 euro in più rispetto a oggi.

Andando nel dettaglio, per quanto riguarda gli iPhone, dal 1° marzo l’aumento sarà di 24 euro per tutti i modelli di iPhone precedenti al 14 (dopotutto, il costo del cambio batteria degli iPhone 14 era già aumentato qualche mese fa). Questo significa che a partire da tale data, la spesa totale per la sostituzione di una batteria potrebbe ammontare a circa 99 euro. È possibile verificare il preventivo accedendo alla pagina di supporto di Apple e andando a leggere la nota in calce sotto al riquadro “Ottieni un preventivo”.

La situazione è un pochino più intricata per gli iPad, in quanto, sempre dal 1° marzo, l’aumento sarà di 40 euro per: iPad Pro da 12,9 pollici (quinta generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 11 pollici (terza generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 9,7 pollici, iPad mini (6a generazione e modelli precedenti) e iPad Air (5a generazione e modelli precedenti). Nella pagina di supporto di Apple dedicata al mondo degli iPad è possibile fare un preventivo e verificare nella nota in calce gli aumenti appena menzionati.

Anche i MacBook saranno colpiti da questo aumento dei prezzi, infatti dal 1° marzo l’aumento sarà di 36 euro per tutti i MacBook Air e di 60 euro per tutti i modelli di MacBook e MacBook Pro. Sempre nella pagina di supporto di Apple è possibile fare un preventivo in merito alla sostituzione della batteria e verificare gli aumenti futuri nella nota in calce.

Davanti a questo incremento dei prezzi, forse si assisterà a sempre più utenti che correranno ad assicurare il proprio prodotto Apple con un piano AppleCare+ oppure a improvvisarsi tecnici e tentare una sostituzione in modo autonomo grazie al servizio self repair lanciato il mese scorso in Europa e in Italia dall’azienda di Cupertino.