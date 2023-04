Da sempre Samsung si pone in diretta competizione con Apple nel campo della telefonia. Negli anni abbiamo visto numerosissime campagne pubblicitarie in cui l’azienda coreana sminuisce gli iPhone di ogni generazione, cercando di esaltare le caratteristiche dei suoi telefoni della gamma Galaxy, per cercare di portare a se nuovi acquirenti. Entrambi i produttori rappresentano al giorno d’oggi i principali punti di riferimento del mercato, dividendosi la fetta più grande degli utenti mobile.

La mossa principale da parte di Samsung è sempre stata quella di evidenziare tutto ciò che un utente Apple non può fare con il suo iPhone rispetto ai dispositivi Galaxy e, per dar loro modo di provare l’ecosistema Samsung, ha messo in piedi un simulatore web altamente ottimizzato per il browser Safari dell’iPhone. Se siete possessori di un iPhone, Try Galaxy vi permetterà di provare l’esperienza One UI direttamente sul vostro dispositivo Apple, semplicemente andando al sito trygalaxy.com.

Una volta effettuato l’accesso e aver configurato il collegamento sulla vostra home, potrete testare con questo simulatore tutte le nuove funzionalità della One UI 5.1 e del nuovo Samsung Galaxy S23, valutando cosi in maniera totalmente autonoma le qualità ed eventuali difetti dell’esperienza Android offerta da Samsung. La casa sudcoreana dichiara di supportare ben 14 lingue diverse con questo simulatore online, rendendolo cosi accessibile a tutti gli utenti iPhone in giro per il mondo. Il simulatore vi permetterà di provare le funzioni esclusive di Galaxy S23 come la funzione Nightography direttamente sul vostro iPhone senza la necessità di recarvi in un negozio Samsung per testare con mano direttamente i dispositivi fisici.

Se tentate di accedere alla pagina del simulatore da un dispositivo Android, questo vi avviserà che l’esperienza è studiata ed ottimizzata esclusivamente per dispositivi Apple. Se siete possessori di un iPhone, anche piuttosto vecchio, è un esperienza che vale la pena provare, anche solo per capire in che modo funziona l’ecosistema Samsung e quali funzioni offre ai suoi utenti.

E voi avete provato il simulatore di Samsung? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere sotto nei commenti.