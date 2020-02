Sky Italia: entro giugno il debutto nella banda ultra-larga

Sky Italia diventerà un operatore di rete fissa debuttando nella banda ultra-larga. A dichiararlo è l’amministratore delegato Maximo Ibarra in un’intervistata rilasciata a Il Sole 24 Ore. Grazie all’accordo con Open Fiber, la società avrà accesso alla fibra ottica disponibile in Italia. Una scelta etichettata come «la naturale evoluzione del business di un’azienda che ha sempre puntato sulla qualità dei contenuti e sull’innovazione tecnologica».

Per Ibarra, la convergenza tra i fornitori di connettività e i fornitori di contenuti video – come Sky – è ormai diventata una realtà inevitabile poiché “ben due terzi del traffico internet è oggi generato dallo streaming di video e sempre più consumatori vedono con favore un’unica offerta che integri tutto quello di cui hanno bisogno per comunicare e intrattenersi”.

Per garantire degli ottimi risultati, sono tre gli elementi indispensabili: qualità dei contenuti, velocità reale della rete e interfaccia utente semplice e intuitiva. Insomma, da giugno tutto ciò verrà garantito da un nuovo protagonista: Sky. Per il momento, però, non ci sono dettagli relativi all’offerta o ai prezzi dei servizi offerti.

Infine, sulla creazione di una rete unica in fibra (possibilità vista come un rischio da alcuni operatori italiani) Ibarra risponde dicendo che “come operatore che acquista in wholesale l’accesso alla rete, abbiamo una posizione neutrale riguardo al tema della rete unica. Ciò che è importante è che continui lo sviluppo e la diffusione sul territorio dell’ftth, infrastruttura fondamentale per il sistema economico italiano ed europeo.”