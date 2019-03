Smart Eyewear, ecco gli occhiali smart di Huawei

Dotati di custodia in grado di ricaricarli, i Huawei Smart Eyewear si interfacciano con gli smartphone attraverso il bluetooth.

Durante l’evento tenutosi oggi a Parigi e dedicato ai nuovi P30 e P30 Pro, Huawei ha svelato anche gli Smart Eyewear. Si tratta di veri e propri occhiali smart, realizzati dall’azienda cinese in collaborazione con Gentle Monster, marchio coreano specializzato nella produzione di questi accessori. Un prodotto per certi versi unico nel suo genere, e che consente al gigante di Shenzen di entrare in un nuovo mercato.

Non sono stati forniti tutti i dettagli tecnici. Sappiamo che questi Smart Eyewear integrano due microfoni, due altoparlanti e si interfacciano con gli smartphone mediante la connettività Bluetooth. Vengono venduti in abbinata a una custodia che, grazie a una batteria da 2.200 mAh, consente di ricaricarli. Non manca la certificazione IP67, per cui nessun problema per l’utilizzo all’aperto, magari in una giornata di pioggia.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 26, 2019

Ma cosa è possibile fare con questi occhiali? Rispondere alle chiamate e ascoltare musica con effetto stereo. Peraltro, si interfacciano anche con un assistente vocale, per cui tutti i comandi possono essere impartiti con la voce. Nessuna notizia in merito ai prezzi e a un’eventuale disponibilità in Europa. Ciò che pare certo è il loro arrivo sul mercato cinese a luglio 2019.

Occhio però a non confonderli con i Google Glass. Gli Smart Eyewear, esteticamente, si presentano come veri e propri occhiali. Non a caso, Huawei ha scelto come partner Gentle Monster, azienda specializzata proprio nella produzione di occhiali nell’accezione classica del termine. Molto probabile dunque la possibilità di montare lenti graduate e utilizzarli dunque nella quotidianità. Attendiamo comunque maggiori informazioni a riguardo.