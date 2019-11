Smartisan Jianguo Pro 3: ufficiale lo smartphone prodotto dal creatore di TikTok

Lo smartphone targato TikTok ha caratteristiche tecniche da top di gamma. A bordo troviamo infatti il potente processore Snapdragon 855 Plus di Qualcomm.

ByteDance, ovvero il creatore di TikTok, ha appena annunciato un nuovo smartphone, Smartisan Jianguo Pro 3. Non molto tempo fa, la società decise di acquistare alcuni brevetti dal produttore di smartphone Smartisan. Il dispositivo, annunciato durante gli scorsi giorni, è nato proprio da questo accordo.

Il dispositivo monta il SoC Snapdragon 855 Plus, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Il sistema operativo scelto è Smartisan OS 7.0, basato su Android 9 Pie. Jianguo Pro 3 ha un display AMOLED FHD+ da 6,39 pollici, monta un lettore di impronte digitali nello schermo ed è alimentato da una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida fino a 18W.

Il creatore di TikTok, applicazione utilizzata dai più giovani per condividere video, non poteva che soffermare la propria attenzione anche sul comporta fotografico. In Smartisan Jianguo Pro 3 troveremo una fotocamera frontale da 20 MP, posizionata nel notch, e una quad-camera nella parte posteriore da 48 MP, 13 MP (grandangolare), 8 MP (teleobiettivo con zoom 2x) e 5 MP (macro).

Disponibile nelle colorazioni nero, bianco e verde, lo smartphone sarà acquistabile in tre differenti versioni:

8 GB di RAM e 128 GB di storage (2899 yuan, circa 368 euro);

8 GB di RAM e 256 GB di ROM (3199 yuan, circa 406 euro);

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (3599 yuan, circa 457 euro).

Smartisan Jianguo Pro 3 sarà venduto a partire dal prossimo 4 novembre in Cina.